Paciente del Centro de Medicina Nuclear: “Llegué destruida, pero encontré afecto desde la entrada a la salida”

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Néstor Kirchner” (CEMENURNK) emerge como un faro de esperanza y atención médica de vanguardia para la comunidad. Una muestra de la determinación por brindar atención médica de calidad, tecnología de punta y, sobre todo, el calor humano que los pacientes necesitan en momentos difíciles.

En el marco del “Octubre Rosa”, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, los profesionales del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia "Pte. Néstor Kirchner" (CEMENURNK) se destacaron por brindar su atención a las pacientes que enfrentan esta enfermedad. Durante ese período, desde la institución desplegaron su experiencia y tecnología de última generación en radioterapia para desarrollar los tratamientos que necesitaban las pacientes.

En este contexto, múltiples pacientes de Formosa y la región encontraron en el CEMENURNK atención médica de excelencia y un apoyo emocional fundamental en su camino hacia la recuperación.

“Me tuve que ir nueve meses a Buenos Aires, en una piecita 4x4. Iba del hotel al sanatorio y me deprimí porque estuve mucho tiempo lejos de mi familia, pero el doctor me dijo ‘si tenés la posibilidad de irte a Formosa a hacerte los rayos, andá’. Agradezco al Gobierno porque gracias a esto podemos hacernos los tratamientos en Formosa”, recordó una paciente durante un desayuno que se hizo con el equipo médico del Servicio de Bienestar y Calidad de Vida y pacientes que han transitado el cáncer de mama.

El CEMENURNK no sólo se convirtió en un faro de esperanza, sino también en un punto de encuentro entre la ciencia médica y el afecto humano. El testimonio de esta paciente no es ajeno, ya que muchas otras personas experimentaron la misma contención en su vida al buscar tratamiento en este lugar. “El venir ya no es una tragedia, vengo contenta a ver a las chicas y los chicos, te sentís como en casa”, consideró otra mujer.

“Decidí quedarme y no me arrepiento, porque desde el momento que llegué –destruida-, encontré la ciencia que cura a los enfermos, pero sobre todo afecto desde la entrada a la salida”, expresó con gratitud otra paciente.

Los datos del Octubre Rosa

El CEMENURNK se convirtió en un pilar clave en la lucha contra el cáncer de mama en la región, y sus estadísticas lo respaldan.

En el período de agosto a octubre, se llevaron a cabo un total de 69 mamografías, abarcando un rango de edades que va desde los 30 hasta los 80 años, siendo el grupo etario más representativo el de 40 años.

Otro dato que destacó la relevancia del Centro fue que, entre el 2022 y 2023, se registró la admisión de 449 pacientes (por distintos tratamientos, no solo cáncer de mama vale aclarar), con un notable incremento de 333 pacientes en el presente año, lo que reflejó los resultados de este centro desde su inauguración. Además, en el pasado mes se contabilizaron 39 ingresos, lo que mostró el impacto del “Octubre Rosa” en la concientización y el acceso a la atención.

Es importante mencionar que 426 de estos pacientes fueron de Formosa, pero también se acercaron desde las provincias de Corrientes y Chaco. Esto demostró la importancia regional del CEMENURNK como un punto de referencia en la atención oncológica.

Los tratamientos que se llevaron adelante

En cuanto a los tratamientos, el Centro llevó adelante un total de 79 tratamientos de braquiterapia, 173 terapias de radiación tridimensional (3D), 54 tratamientos de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y 177 tratamientos de radioterapia VMAT.

El trabajo del CEMENURNK va más allá de la atención médica y se basa también en el afecto y la contención del o la paciente, tarea a cargo del grupo de Bienestar y Calidad de Vida del centro, que brindó apoyo integral a 146 pacientes y a sus familias. Además, se realizaron 310 sesiones de acompañamiento psicológico individual y 304 seguimientos nutricionales.

Todo esto es parte de reconocer la importancia de cuidar tanto el bienestar físico como emocional de los pacientes en su tratamiento.

Un hito en el sistema de salud de Formosa

Sin embargo, el CEMENURNK no se detiene en la atención y el afecto brindado a los pacientes, también se destaca por su equipamiento tecnológico de vanguardia.

El establecimiento está equipado con un tomógrafo GE, un acelerador lineal versa HD, un quirófano de braquiterapia y un acelerador lineal synergy, el cual permite producir el material radiactivo necesario para realizar diagnósticos médicos.

En ese sentido, Berta Roth, la vicepresidenta de la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Néstor Kirchner”, enfatizó la relevancia de que los tratamientos médicos y la detección temprana de enfermedades complejas se puedan hacer en Formosa.

En relación al cáncer de mama, sostuvo que el CEMENURNK cuenta con mamógrafos de tomosíntesis, una tecnología que permite un diagnóstico más preciso y rápido. “Es la tecnología más avanzada que hay en el país y está acá en Formosa. Es una buena noticia, porque tener un diagnóstico temprano ofrece una mayor chance de curación”, explicó.

Además, la institución se especializa en radioterapia, lo que en el mundo actualmente se utiliza para evitar la mastectomía (extirpar la mama) y significa una fuente de esperanza para las personas que enfrentan el cáncer de mama, ya que saben que la calidad de vida y la estética pueden mantenerse durante y después del tratamiento.

A su vez, sobre el acompañamiento psicológico y emocional, Roth detalló que en el CEMENURNK desarrollaron un “servicio de calidad de vida”, el cual se enfoca en “los cuidados continuos” y aborda otros aspectos de la esfera medicinal, como el modo de vida de cada paciente.

“Hay psicólogas que trabajan para bajar el nivel de ansiedad que demanda enfrentar esta patología, que no es fácil porque a nadie le gusta la idea de tener un tumor. También nutricionistas que guían a la paciente en cuanto al consumo de alimentos”, contó Roth en cuanto al Servicio de Bienestar y Calidad de Vida.

“Cuando hablamos de cáncer tenemos que tener la idea de que nos afecta a todos y que es muy importante que haya un centro de avanzada como este en la provincia. Tengamos la idea de que podemos hacer un diagnóstico temprano, tenemos un mamógrafo de alta tecnología y tenemos chance de curarnos en un 50%”, sostuvo.

Las palabras de agradecimiento por la atención que expresan la mayoría de los pacientes del CEMENURNK son evidencia de que la medicina que pregona tiene dos pilares fundamentales: su especialización técnica y, sobre todo, la humanidad al realizar su labor diaria.