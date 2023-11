Nuevos aumentos en gas envasado y RTO junto a disminución de precio de energía para grandes usuarios y residencias sin subsidio

Por otra parte, se destacó una rebaja en el precio de la energía eléctrica del 8% en las facturas finales para los grandes usuarios con potencia superior a los 300 Kw, abarcando a los usuarios residenciales (Nivel 1) que no tienen subsidio del Estado y los consumos excedentes de los residenciales (Nivel 3) que cuentan con subsidio parcial.

Señalaron desde la Defensoría del Pueblo que, encontrándose los usuarios del sistema financiero local con un feriado bancario el próximo lunes, fecha en que se celebra el Día del Trabajador Bancario y, en consecuencia, los bancos públicos y privados de todo el país operarán de manera reducida, con lo cual, varios trámites podrán realizarse únicamente de manera electrónica. En tal sentido, se los Intimó a concretar las acciones para conservar con dinero todos los cajeros automáticos, “debiendo los mismos gestionar las medidas necesarias ante empresas por las cuales, los mismos bancos han tercerizado la obligación de mantener las terminales con efectivo a favor de la gente”. El día lunes se podrá concretar pagos electrónicos de servicios, aunque se tomará como fecha de pago el primer día hábil posterior, uso del homebanking y las aplicaciones de los bancos, extracciones de efectivo en supermercados y farmacias, recordándose que al no haber clearing, operaciones como el depósito de cheques van a acreditarse recién al día siguiente.

Nuevos Aumentos en Gas Envasado y en la RTO: se confirmó un nuevo aumento para el gas envasado de un 13% y con lo cual, la garrafa de 10 kg debe ser comercializada a $3.700 al mostrador (delivery desregulado dentro del ejido urbano de la ciudad asciende a $4.600), la de 15 kg a $5.550 (delivery $6.900) y el tubo de 45 kg a $18.000. En caso de no respetarse estos valores, se pidió a los consumidores, denunciar a los comercios por ante la Defensoría del Pueblo a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario al correo electrónico subconsumidor@formosa.gov.ar. En relación a los nuevos valores que rigen para la RTO por parte de la Empresa INTERFOR S.R.L. que funciona con su Taller Fijo en Av. Presidente Illia 6.025 del Bº 16 de Julio de la Ciudad Capital, atendiendo por orden de llegada de lunes a viernes de 6:00 a 21:00 horas y sábados únicamente mediodía, aceptando como medio de pago, efectivo, débito o transferencias, los mismos son los siguientes: * Automóviles de Uso Particular (UP) $19.000,00; * Pick Up y/o Utilitarios Particular/Furgón/Todo Terreno $25.000,00; * Pick Up y/o Utilitario de Carga $34.000,00; * Camión N2 (350-608-DAILY-Etc) $63.000,00; * Camión N3 2, 3 y 4 Ejes $63.000,00;* Acoplado o Semi de 1, 2 o 3 Ejes $63.000,00; * Acoplado o Semi de 4 Ejes $63.000,00; * Minibús $48.000,00; * Ómnibus de 2, 3 y 4 Ejes $68.000,00; *; * Ómnibus Urbano $48.000,00; * Taxis/ Remises $19 .000,00. Asimismo, se indicó que el Taller Móvil se encuentra trabajando en el Playón del Polideportivo Municipal de la Ciudad de Clorinda (Colectora Ruta 11), consignándose el celular 3704 – 553165 para consultas y turnos de lunes a viernes únicamente. Los vehículos de 0 a 1 año de antigüedad están exentos de esta obligación, los de 1 a 8 años la RTO tiene una vigencia por 1 año y los demás de 8 años la misma posee una vigencia de solo 6 meses.

Disminuyen las Tarifas de Energía Eléctrica para Clientes Sin Subsidios: desde el Organismo de la Constitución, ante las consultas recepcionadas por usuarios de Refsa S.A., afirmaron “que no existe ningún incremento tarifario y que los diferentes casos que venimos asistiendo, se relacionan con mayores consumos, lo que origina -cambios de niveles implementados dentro de la Segmentación Energética-”. Se agregó que, la Secretaría de Energía informó que desde el 1 de noviembre rige una disminución del 9% para el precio estacional de la energía, lo que representará una rebaja del 8% en las facturas finales para: Grandes Usuarios, usuarios residenciales (Nivel 1) que no tienen subsidio del Estado y los consumos excedentes de los residenciales (Nivel 3) que cuentan con subsidio parcial. Se destacó que la rebaja responde al menor costo de generación para el próximo período programado por CAMMESA. Esta disminución del costo estacional de la energía debe ser trasladada a los cuadros tarifarios de las empresas distribuidoras de todo el país, lo cual se desprende de la Resolución Nº 884/2023 publicada en el BO y que establece el Precio Estacional de la Energía para el período estival entre noviembre del 2023 y abril de 2024.