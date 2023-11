Lucas Vicente: “No podemos permitir la entrega de ARSAT”

Lucas Vicente, subsecretario de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI) del Gobierno de Formosa, defendió la política de inversión en materia de ciencia y tecnología por parte del Estado para el desarrollo de la industria del conocimiento, en contraposición a las medidas que pondría en marcha el próximo Gobierno nacional que asumirá el 10 de diciembre en cuanto a su plan de privatizaciones.

En este sentido, según las noticias publicadas en medios de comunicación de alcance nacional, el presidente electo, Javier Milei, tendría muy avanzada la negociación con el megamagnate Carlos Slim para venderle la empresa de satélites del Estado nacional: ARSAT. La cifra que pagaría el mexicano, dueño de Claro, entre otras importantes empresas de diferentes rubros, rondaría los 930 millones de dólares.

Ante esto, en declaraciones recogidas por AGENFOR, el funcionario reprobó "que se tome como medida la privatización o la venta del satélite ARSAT. No podemos permitir la entrega de empresas que fueron desarrolladas por el Estado para la verdadera inclusión de más argentinos", ya que "sería la pérdida de la soberanía".

Por tanto, expresó preocupación porque se trata de "ARSAT, que es un emblema" como empresa estratégica de telecomunicaciones que "tiene tres ejes: la posición satelital, otra la televisión digital abierta y la infraestructura de conectividad a través de fibra óptica para todos los argentinos”.

Por ende, aseguró que “si alguno de esos tres ejes se llegara a vender, privatizar o tercerizar, significaría que perderíamos con ello parte de nuestra soberanía”, algo que “no sucede en ningún lugar del mundo”. Entonces, pensar en la posibilidad de que esto sucediera “es muy malo”, como también la idea del “sálvense quien pueda, esto es, si podés pagar, te conectás y hasta a veces ni pagando, ya que pensemos que en aquellos puntos más alejados de la provincia a las empresas privadas les cuesta llegar, por decirlo de una manera elegante, simplemente porque no le es rentable. Entonces, si no está el Estado, no está nadie”, aseguró.

Puso en relieve, además, que “en Formosa, en estos últimos diez años, logramos construir un esquema de infraestructura que nos permita ser soberanos, sobre todo en términos anticíclicos, con respecto a los vaivenes de la política nacional, como también de la economía”. Se trata precisamente del Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán, por ejemplo, “en el caso de la salud, el acceso es de complejidad creciente en cualquier punto de la provincia, a la par de la infraestructura y el desarrollo tecnológico que incluye a todas las personas”, dijo.

Agregó, asimismo, que “esto es lo que nos hace soberanos como pueblo, promoviendo la igualdad de oportunidades y, por supuesto, defendiendo siempre los intereses de todos los formoseños, tal como siempre lo reafirma el gobernador Insfrán”.

Para finalizar, “la pregunta es: ¿Volveríamos a ese modelo? El modelo de entrega de pérdida de soberanía del espacio o, en cambio, como en Formosa, seguiremos peleando”, siendo “la punta de flecha del norte del país de un modelo de provincia que nos incluye a todos”, “un modelo que nos permite seguir desarrollándonos con acceso a la ciencia y la tecnología”, culminó.