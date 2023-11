La presentación del libro “Paisajes de mi Tierra” llegó a los colegios secundarios

El doctor Pablo Córdoba, experimentado fotógrafo formoseño, está visitando distintos establecimientos educativos del Nivel Secundario con la presentación de su libro “Paisajes de mi Tierra”.

Según explicó en testimonios recabados por AGENFOR, esta acción “está destinada a estudiantes de 4º, 5º y 6º año, quienes participan de esta presentación en donde les mostramos la transformación que ha tenido Formosa, merced a la gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

Subrayó que a los jóvenes “les mostramos en un mapa en donde están ubicadas las 1500 escuelas inauguradas y les hacemos notar que la misma infraestructura escolar que tienen en Capital hay en el interior provincial”.

Además, agregó que “se les muestra la riqueza natural y cultural que tiene nuestra tierra, porque es un viaje de norte a sur, de este a oeste, mostrando cada rincón de la provincia”.

Entre las instituciones visitadas estuvo la EPES N°95, donde participaron más de 150 alumnos quienes prestaron total atención, significó.

“Más que una presentación es un ida y vuelta, porque ellos participan y sus opiniones son muy enriquecedoras”, añadió Córdoba.

Por último, una alumna de la unidad educativa manifestó que la actividad “es muy linda e interesante”, realzando que “gracias a las fotografías expuestas he conocido lugares de la provincia que todavía no he tenido la oportunidad de visitar”.