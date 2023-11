La deuda que tomó Macri ante el FMI “compromete el futuro de generaciones de argentinos”

Tal como adelantó el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, la Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que a fines de noviembre comenzará una evaluación sobre el crédito de 54 mil millones de dólares otorgado al Gobierno de Mauricio Macri durante 2018.

Uno de los insumos será el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde se afirma que el acuerdo con el FMI no fue autorizado ni suscripto por la autoridad competente, tampoco por la Ley de Presupuesto del ejercicio 2018 ni el Congreso Nacional. Al igual que no fue aprobado por un decreto y no tuvo intervención del Ministerio de Finanzas ni del Banco Central.

Al respecto, la auditora general de la Nación, la formoseña Graciela de la Rosa, manifestó en testimonios recabados por AGENFOR que “la AGN ya hizo a principios de este año una auditoría específica sobre este préstamo que tomó Macri y evidentemente los hallazgos que encontramos hacen casi inviable que la Argentina pudiera pagarlo”.

Además, “sabemos que fue un préstamo político, que no estuvo autorizado por el Congreso Nacional, ni por una ley específica o el presupuesto”, reprobando a la vez que “es de tal magnitud que es el mayor que ha dado el FMI a la Argentina y el que tomó el país” del organismo multilateral.

De modo que uno de los principales interrogantes que se plantean es para qué se tomaron 45 mil millones de dólares, señaló la funcionaria, apuntando que “uno de los hallazgos de la AGN es que se fugaron”.

“Ese préstamo no fue para pagar deudas anteriores”, esclareció, ya que del informe de la Auditoría se evidencia que “se pagaron las propias deudas generadas en la administración de Macri, como las de los amigos (del expresidente) y la fuga de capitales”.

Es así que durante el mandato macrista “en deuda externa estamos hablando de 100 mil millones de dólares”, de los cuales “86 mil se fugaron de la Argentina”.

De modo que “se tomó un préstamo impagable, donde la Argentina tuvo que volver a pedir otro para seguir pagando el de Macri hasta el 2034, si todo va bien y el país tiene los fondos”.

Asimismo, enfatizó que “está la cuestión de la trazabilidad” para dilucidar “adónde fueron a parar esos fondos del FMI”, dejando en claro que “acá hay responsabilidad mutua: del Estado Nacional y para eso hay causas abiertas en la Justicia contra Macri, y también del FMI, porque el artículo 6° constitutivo del Fondo dice que no se le puede prestar a un país para la fuga de capitales y eso fue lo que ocurrió en la Argentina”.

Grave problema

Por su parte, el economista Adrián Muracciole subrayó, según recabó esta Agencia, que “Massa fue muy elocuente en investigar a fondo este gran problema que hoy tiene la Argentina, que es el enorme endeudamiento que nos dejó Macri y por el cual estamos sufriendo el actual panorama económico”.

“La Argentina tiene un enorme problema de falta de dólares por el endeudamiento en más de 100 mil millones de dólares de Macri y la pregunta es qué pasó con ese dinero”, planteó.

En ese sentido, “la AGN, que es un organismo que está manejado por la oposición en la Argentina, ya ha demostrado el año pasado que más del 88% de ese endeudamiento tomado por Macri se usó solamente para fugar capitales”, es decir para que “muchos amigos del expresidente, incluso su propio hermano, agarraron esos dólares del endeudamiento, se los llevaron de la Argentina y dejaron a los 46 millones de argentinos con una deuda, pero sin dólares”.

Advirtió la gravedad de esto porque “viola los propios estatutos del Fondo, que establece que toda ayuda financiera que se le hace a un Estado no puede financiar la fuga de capitales”, por lo tanto, “si Macri lo ha utilizado y el FMI lo ha permitido, entonces el organismo violó sus propios estatutos”.

De lo contrario, “si no lo ha permitido y Macri ha escondido información, es un delincuente no sólo en términos de lo que les hizo a los argentinos, sino también al Fondo Monetario Internacional”.

Deuda criminal

A su turno, el diputado provincial Agustín Samaniego, presidente del bloque justicialista en la Legislatura de Formosa, calificó en declaraciones recogidas por esta Agencia como “una noticia importante” que el organismo internacional investigue el acuerdo del 2018.

“Fueron más de 40 mil millones de dólares que se le entregaron al Gobierno de Macri, que ya se había endeudado más de 50 mil millones de dólares en bonos privados”, remarcó, considerando como “muy bueno” que se indague dónde están esos fondos, ya que “en puentes, rutas y beneficios para los argentinos no están”.

Y puso énfasis esbozar que “la gran sospecha que existe es que esa gran parte de dólares se usó para la fuga de capitales, para que los amigos del Gobierno de Macri fuguen los dólares al exterior”.

En esa línea, indicó que “hubo un consenso internacional de que esa fue una maniobra fraudulenta, con la connivencia del Gobierno macrista y también del FMI, que tiene una corresponsabilidad de haber prestado esa cantidad de dólares a un país que evidentemente no tenía la solvencia”.

“Lo que hizo Macri, quien ahora está apoyando y dirige la campaña de Javier Milei, ha sido híper endeudar al país. En gran parte, esa deuda criminal es la responsable de lo que estamos viviendo hoy”, cerró.