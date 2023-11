Joulia advirtió que con la LLA “vuelve el sálvense quien pueda” y la supresión de la pluralidad de voces

También se refirió al temor de los trabajadores de los medios públicos de comunicación ante la posible privatización, lo cual podría tener como consecuencia, despidos masivos.

Ante los anuncios del presidente electo de la Argentina, Javier Milei, de privatizar la Televisión Pública, Radio Nacional y Telam, la responsable del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), doctora Silvina Joulia, advirtió que “las medidas implican terminar con la pluralidad de voces”.

En principio recordó que durante toda la campaña hablaron de esta posibilidad si ganaba La Libertad Avanza, indicando que “se desnudó lo que tanto habíamos dicho”.

“Él podría usar esos medios para divulgar sus ideas y también, de manera rentable, porque habla de que todo debería tener alguna ganancia, si no, eso tiene que ser echado”, reprochó. Y agregó que “eso lo hacen porque para su ideología, los ciudadanos no deben acceder a nada del Estado y el que no tiene acceso a los canales privados o a una televisión por cable, no ve la televisión”.

En esa línea, dijo que “no sé qué hará con los empleados”, advirtiendo el peligro de que los “deje en la calle”, porque “en este libre comercio que pregona no le importa el otro”. Lamentando que “quienes trabajan en ENACOM en todo el país, están con mucho temor, no se olvidan que en el gobierno de Mauricio Macri, muchos quedaron afuera”.

Asimismo, Joulia destacó que “la televisión pública se ve a lo largo y ancho del país, en los pueblos más recónditos, igual que Radio Nacional, que tiene repetidoras en todas las provincias, dando la posibilidad de que todo el mundo esté comunicado”.

Continuó cuestionando ¿esto no es rentable?, afirmando que, “la rentabilidad no es el objetivo, el Estado recauda dinero para tener estos servicios beneficiando a todos y todas”.

De esa manera, manifestó que LLA “no quiere hablar de política, ni de ideología”, considerando que “cuando tengan que ir al Congreso a sacar una ley, hay que hablar de política”.

Y a la privatización de estos medios, Joulia explicó que la Televisión Pública, Telam y Radio Nacional fueron creadas en distintas leyes y en 1989 se dicta una ley de creación donde se establecen los contenidos. Sosteniendo que “para privatizarlo tienen que derogar esta ley, porque es un beneficio de todo el país”.

Sin embargo, advirtió que “nosotros ya tenemos una experiencia hace cuatro años nada más, donde un presidente por decreto derogó una ley que fue aprobada por el Congreso”, refiriéndose a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue aprobada por el Congreso.

En ese punto, remarcó que “nosotros, como oposición o como pueblo que votó en contra, también tenemos derechos a expresarnos y debemos marcar nuestra posición”.

No obstante, expresó que “creo que estas privatizaciones no pueden hacerse por decreto, no tendría validez, eso puede ocurrir en un Gobierno de facto donde las leyes y la Constitución se suprimían”.

“Si quieren sacar un decreto para eliminar una ley, eso es un Gobierno de facto, si son un Gobierno democrático tienen que sacar una ley”, aseveró. Señalando que “bueno, esperemos que esto no suceda”.

Defender derechos

Además, se refirió a las afirmaciones de Mauricio Macri, quien definió a la oposición como “orcos”, asintiendo que el Gobierno Nacional, por asumir, no va a permitir que se realicen protestas en defensa de los derechos.

Por lo que, la responsable de ENACOM, marcó que “ese era el temor que teníamos todos, porque los ciudadanos tenemos derechos a protestar, pero ellos nos amenazan con un ejército atrás y una vicepresidente que reivindica la dictadura militar y que decía que el Estado podía matar, violar, secuestrar y torturar a la gente, como algo legal”.

Continuó: “Y eso, si da miedo, si uno cree que tiene que defender sus derechos y ellos salen con represión, eso sí es atemorizante”. En este punto, recordó las protestas del 2001 que terminaron con heridos y más de 30 argentinos muertos, “eso fue muy triste y doloroso”, expresó.

Indicó, también, que necesitan los números en el Congreso para lograr las privatizaciones, “y no le estarían dando”, pero, mencionó que “Macri sacó muchos decretos para gobernar a su antojo y dijo claramente, que si volvía al Gobierno iba a privatizar y ahora, volvió”.

“El que diga que no es así, bueno, no está viendo el mismo canal de televisión que estamos viendo nosotros”, ironizó.

Antes de finalizar, reafirmó que “estas políticas son preocupantes, sobre todo para la Televisión pública, Telam y Radio Nacional, que venía con un atraso en cuanto a tecnología porque durante los cuatro años del macrismo, lo abandonaron y ahora se invirtió en equipos de primera calidad que este gobierno va a terminar regalándola, eso sería una pena”.

En ese orden, enfatizó que “los medios públicos difunden nuestra cultura y fortalecen nuestra identidad”, considerando que “nosotros debemos cuidar eso”, mencionando que la TV Pública transmite festivales de todo el país y fiestas provinciales, “que revalorar nuestras costumbres”.

De ese modo, Joulia añadió que: “Cuando uno viene de un partido nacional y popular con una ideología que reivindica a próceres como San Martín y el General Belgrano, le interesa lo que pasa en todo el país porque eso es federalismo, pero a los libertarios no, no les interesa lo que pasa en Misiones o en La Pampa”.

“La ideología de ellos es, soy yo y únicamente yo, les importa solo si ganan y se benefician ellos, se basan en el individualismo y así, vuelve el sálvense quien pueda”, concluyó.