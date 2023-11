Informe meteorológico del INTA alerta por precipitaciones superiores a las normales en el NEA

El Organismo de la Constitución luego de las copiosas precipitaciones del día lunes y frente a centenares de vecinos que sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas, Exigió a la Municipalidad de la Ciudad, mantener limpias en forma permanente las cunetas, zanjas y canales de todos los barrios que se encuentran dentro del ejido urbano, de manera tal que el agua sea conducida hacia lugares que no ocasionen daños. Asimismo, solicitó Informes a la UPCA (Unidad Provincial Coordinadora del Agua), al IPV y a Vialidad Provincial, acerca de cómo funcionaron las Estaciones de Bombeo y las Bombas Electro Sumergibles destinadas a la extracción del agua de lluvia dentro del anillo de protección contra las inundaciones que ha construido el Gobierno Provincial. A los vecinos se les pidió “colaborar con las Autoridades, no arrojando residuos en cualquier lugar, respetando el horario de recolección de los mismos, a no conectar los desagües pluviales a los cloacales y a no construir viviendas en asentamientos no autorizados, a los cuales, Refsa debió cortar la energía eléctrica para evitar pérdidas de vidas, ante conexiones clandestinas sumamente precarias”-

Desde la -Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se dio a conocer un Informe remitido por Lorena Ferreira, Directora de Servicio Sectoriales del -Servicio Meteorológico Nacional-, donde se señaló que para las próximas semanas “no se prevén temperaturas medias altas o valores extremos de temperatura máxima en la Provincia de Formosa”. Asimismo, se espera que, en el territorio de Brasil se registren altas temperaturas durante un periodo prolongado, pero que no van afectar nuestro país. Sin embargo, se recomendó, seguir las actualizaciones del pronóstico semanal que se encuentran en la página web del SMN www.smn.gob.ar/sistema_temp_extremas_calor. Añadió que, respecto al término “Domo Caliente”, no es un término frecuentemente utilizado en nuestro país y que se lo puede definir de manera simple como un periodo de altas temperaturas o una ola de calor intensa que está asociado a altas presiones y cielos despejados, siendo un caso particular de ola de calor.

Por otra parte, de acuerdo al Informe Agrometeorológico Semanal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se pronostican lluvias de “variada intensidad” para los próximos seis días en el centro y noroeste de la Argentina. De este modo, las precipitaciones serían superiores a los normales sobre la región NEA y NOA. A la vez, se pronosticó un sistema de mal tiempo que afectaría a Formosa y Misiones con lluvias y tormentas de variada intensidad para este martes. Desde el Organismo de la Constitución, se señaló que, en el actual contexto y desde la perspectiva social del riesgo, se puede afirmar que las inundaciones en Formosa se producen por eventos registrados periódicamente (fuertes lluvias y crecidas de ríos), constituyéndose en catástrofes o desastres también habituales, definidos por la vulnerabilidad social, que amplía cada vez más el riesgo. En este caso por las características de las normativas existentes y su forma de aplicación, así como también por la falta de prevención (al no mejorar la situación económica y social general de la población, al no planificarse el desarrollo territorial en función de la vulnerabilidad), las inundaciones se registran y causan cortes de rutas, que dejan incomunicada a la población, producen el anegamiento de viviendas, generando evacuados, la pérdida de bienes y producciones familiares, todo lo cual afecta en forma negativa la situación de vulnerabilidad ya existente. En esta realidad también queda manifiesta la distancia que existe entre lo que se enuncia en la letra de las Leyes, Ordenanzas y la aplicación de las mismas ante la ocurrencia de las inundaciones. Se habla mucho de la vulnerabilidad, se la incluye en los cuerpos normativos, pero la suma de las inacciones que ocurren cotidianamente en el territorio, constituye un proceso que conduce a la generación del riesgo de inundaciones que no se anticipa al desastre que las mismas provocan y ello debe ser rápidamente abordado y modificado, buscando preservar la seguridad y el bienestar de nuestros habitantes.