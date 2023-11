Exitosa feria ganadera de invernada bovina en Ingeniero Juárez

Se realizó el martes 14 en las instalaciones del predio ferial FAPEO.Con la organización del Ministerio de la Producción y Ambiente del Gobierno de Formosa, con marcado éxito se llevó a cabo la Feria Ganadera de Invernada Bovina en la localidad de Ingeniero Juárez, logrando la comercialización de la hacienda a un precio justo según la oferta y la demanda.El destacado evento también contó con la participación de la Municipalidad de Ingeniero Juárez, la Federación de Asociaciones de Pequeños Productores del Extremo Oeste (FAPEO), el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la EEA Ingeniero Juárez del INTA.En ese marco, el ingeniero Alejandro García, ministro de la Producción y Ambiente, destacó que “fue la primera feria ganadera que se realiza en esa localidad, en ese hermoso predio, evidenciando una vez más que en Formosa hay un Estado presente y que existe un Modelo Formoseño consolidado junto a sus productores”.“Estamos en un momento difícil en el mundo, donde en Argentina estamos atravesando un cuarto año de sequía extrema”, apuntó, marcando que “en el este de la provincia se reactivaron las precipitaciones, pero todavía falta que se regularicen en el centro y el oeste”, motivo por el cual “era importante desde el Gobierno provincial un acompañamiento integral y la forma de hacerlo era con una comercialización”.Hizo notar que “esta feria ganadera la venimos organizando hace varios meses con la asociación de pequeños productores del extremo oeste, además de instituciones del sector productivo como el FONFIPRO, el PAIPPA, el CEDEVA, el SENASA y el INTA, además de la Municipalidad de Juárez”.Y resaltó que “el objetivo fue que los productores puedan descargar sus campos con la herramienta creada para nuestros pequeños paipperos que el Gobierno de Formosa pone a disposición”. Se trata del financiamiento “con muy buenos plazos y una tasa que no existe en toda la Argentina”, de modo que “los productores pueden traer su hacienda y comercializar al mejor precio”, subrayó.“Las expectativas fueron mayúsculas, ya que hablamos de más de 430 cabezas y 28 productores que llevaron terneros, terneras, novillitos, vaquillas y vacas, que se comercializaron en la feria”, enfatizó.Por su parte, Flavio Aguirre, asesor del MPyA, indicó que “este remate representó la acción de un Estado presente, preocupado por un estrato de productores en situación de vulnerabilidad ante un déficit hídrico que es de público conocimiento, poniendo a disposición una herramienta financiera diferenciada y única en el país”.De esa manera, “se promovió la comercialización de hacienda bovina, en la categoría invernada de pequeños productores, en lugares donde a ciertos operadores comerciales no les da el calendario para estar presentes”.En total contraste, la presencia y el acompañamiento del Gobierno provincial “son integrales porque se trabaja en el aspecto sanitario, el alimenticio y la regularización de documentación, con el último paso que es la comercialización de la hacienda”.A su turno, el martillero “Quique” Reinoso puso de resalto que “Formosa no tiene techo”, ponderando las políticas de Estado en apoyo al pequeño productor, justamente en este alejado rincón de la provincia”.“Este año participé en los remates en Comandante Fontana, Irigoyen, Fortín Soledad y Lote 8 y toda esa gente ya cobró a los 30 días –acentuó-. Y vendieron a un precio a más del doble de lo que le pedían afuera. Esos productores deben estar muy felices”.Por último, el director del Centro Regional Chaco-Formosa del SENASA, Facundo Galvani, se refirió a los controles sanitarios de la hacienda que ingresó al predio, señalando que fue previamente inmunizada contra la fiebre aftosa, a la vez que destacó que se rehabilitó dicho espacio “para que funcione como predio de exposición o de remate feria a través de la Resolución 924/20, que fijó los requisitos con estas características”.“Estamos cerca del productor para acompañar en el proceso, asesoramos y garantizamos que en el norte de la Patria tengamos los rodeos inmunizados, lo que garantiza un estatus sanitario para acceder a los mercados”, remarcó, haciendo hincapié en que “es necesario el apoyo del Estado” para llevar adelante las tareas.