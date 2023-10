Riacho He Hé: Se concretó una Jornada de Fortalecimiento Técnico y Productivo de banana

Este jueves, desde las 16 horas, en la colonia La Esperanza de Riacho He Hé, el Gobierno de Formosa llevó a cabo la Jornada de Fortalecimiento Técnico y Productivo de banana con la participación de más de 710 productores paipperos de Laguna Naineck, Laguna Blanca, Buena Vista, Siete Palmas y la jurisdicción anfitriona.

La organización de la actividad fue coordinada por el Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA), a través de su subsecretaría de Producción Sustentable; y contó con la participación del Instituto PAIPPA, CEDEVA, INTA, Senasa, Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) delegación Formosa y la Universidad Provincial de Laguna Blanca.

Durante la misma se asistieron más de 1721 hectáreas y se entregaron más de 120 toneladas de fertilizantes.

Al respecto, el ministro de Producción y Ambiente, Alejandro García, detalló que, además, se brindó una capacitación sobre el cultivo de banano, al mismo tiempo que indicó que los plantines de banano son producidos por el CEDEVA y se espera incrementar entre 150 y 200 hectáreas de plantaciones nuevas por año.

“A partir de esta fecha se va a dar inicio a la asistencia con más de 120 toneladas de fertilizante, fosfato monoamónico, que se le va a entregar a nuestros productores en una cantidad de 100 kilos de fertilizantes por hectárea, hasta tres hectáreas. Estamos hablando de más de 700 productores que van a ser beneficiados de este insumo que el Gobierno de la provincia de Formosa entrega como aporte no reintegrable, para fortalecimiento de su producción”, señaló.

Y agregó: “De esos 700 productores que llevan adelante el cultivo de banana en estas localidades, más del 80% son paipperos, es decir, productores de hasta cinco hectáreas de banana”.

Asimismo, el funcionario explicó que si bien la actividad inició este jueves, durante la semana y los días que siguen, se concluirá con esta asistencia directa a productores; y destacó que “hoy se puso en valor la importante decisión política que tomó nuestro Gobernador de asistir, en este caso con este insumo tan importante, pero también destacando el contexto nacional tan complejo que se vive en Argentina”.

“Nuestro Gobernador toma la decisión de seguir apostando a la producción, fortaleciendo a nuestro PAIPPA, este programa tan importante que ha cumplido 27 años, un programa único en el país y revolucionario que trabaja con nuestros productores de manera integral”, aseveró.

Y destacó, también, “la infraestructura que desde el Modelo Formoseño se puso a disposición de nuestros productores para seguir fortaleciendo la producción”, a la vez que puso en valor “el trabajo de nuestros intendentes y presidentes de comisiones de fomento, brindando la posibilidad de prepararle el suelo a nuestros productores paipperos y que ellos tengan la posibilidad de contar con estos insumos tan importantes como ser la semilla y, en este caso, los fertilizantes”.

Por su parte, el subsecretario de Producción Sustentable, Lucas Rodríguez, ratificó que este tipo de actividades es parte de “una acción permanente del gobierno para apoyar a los pequeños productores en su modelo de desarrollo”.

Sostuvo, de esta manera, que el objetivo es recuperar la productividad después de la sequía y mejorar la rentabilidad para que los productores tengan un mejor rendimiento, como también incrementar la producción de banana en la zona, como sucedió en Riacho He Hé, donde en menos de tres años la superficie de cultivo ha pasado de 50 a 300 hectáreas.

“Nosotros lo que intentamos, junto al Instituto PAIPPA, también es priorizar a los pequeños productores que son quienes, en definitiva, distribuyen la demografía de los productores en el territorio de la provincia de manera homogénea y eso hace que cada formación se pueda realizar aquí en su suelo”, manifestó.

En ese sentido, Rodríguez aseveró que esta asistencia resulta fundamental luego de la sequía del fenómeno del Niño, al que consideró “bastante complejo” y dijo que “nosotros vemos que en la recuperación de los suelos, a partir de la recomposición del perfil de humedad, se hace necesario para que la productividad del cultivo de banana se pueda empezar a recuperar y los productores también de este modo puedan tener una mejor rentabilidad y un mejor volumen de rendimiento”.

“En la provincia de Formosa se sigue incrementando el recambio generacional de los productores, pero también atendiendo a que hay factores que inciden sobre ese incremento de la superficie y el incremento del número de productores como puede ser la macroeconomía a nivel nacional o también los factores climáticos, pero el gobierno sigue asistiendo permanentemente al sector productivo para que en Formosa mediante la producción y el trabajo la familia rural se dignifique y alcance su felicidad aquí en su suelo formoseño”, finalizó.

Productores

A su turno, Ángel Ramón Peña, productor bananero de Buena Vista, valoró la capacitación recibida durante la jornada y pidió que “sigamos con todo esto y que siga nuestro conductor para salir adelante con todo”.

“La chacra donde estoy era de papá, 18 hectáreas. Y estoy ahí con mis hermanos; tengo dos hectáreas de banana nueva y tres de calabazas que están en producción, además de mandiocas y una parte alquilé a unos girasoleros que hacen semillas”, detalló.

En cuanto a la venta de su producción, contó que comercializa en localidades aledañas como Laguna Blanca, Espinillo, Tres Lagunas y Belgrano, entre 40 y 45 cajas de banana por semana.

“Si no hay contratiempo y se vende todo, se va a vivir. Y además que nosotros tenemos la ventaja de contar con nuestro vehículo propio, no pagamos flete, no pagamos nada”, cerró.

Del mismo modo, Víctor Aquino, productor que tiene a su cargo dos hectáreas, analizó que “me vino bien” esta asistencia estatal al igual que a “todos los productores”; y destacó que su producción se comercializa en otras ciudades como Buenos Aires, Resistencia y Mendoza.