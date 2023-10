Morán confirmó que la jornada comicial transcurre con normalidad

El juez federal con competencia electoral Pablo Morán, presente en la EPEP N° 3 para emitir su sufragio, comentó detalles de la jornada comicial.

En diálogo con la prensa confirmó que el día transcurre sin mayores incidentes, aunque comentó que una mesa abrió su actividad a las 9 por inconvenientes del Correo Argentino.

Asimismo, en la Escuela N° 58 tres autoridades de mesa se negaron a utilizar el sistema biométrico que era optativo, dejando sin esta posibilidad a un total de 900 votantes.

Agregó el magistrado que en 196 mesas se utiliza el aparato como parte de la prueba piloto del sistema de identificación biométrica electoral que ya funcionó en las PASO.

Precisó que si bien no hubo denuncias, tuvo informes sobre alguna actividad proselitista en un lugar cercano a una escuela, por lo que “inmediatamente tomamos cartas en el asunto, enviando personal policial o de Gendarmería, más que nada para verificar si se estaba dando esta situación y en tal caso regularizarla”.

“Hasta las 11.35 horas no tuvimos ninguna denuncia ni nada, mensajes sí me mandan, porque tienen mi teléfono abogados y apoderados de partidos políticos, que me avisan de alguna situación en alguna mesa”, informó.

Adelantó el juez que a partir de las 21 horas se podrán difundir bocas de urnas y tendencias, pero aclaró que la información oficial será a partir de las 22.30, según anticipó la Dirección Nacional Electoral.