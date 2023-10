María Sol Zaragoza representará a Formosa en el certamen Miss Mundo Argentina

El pasado martes en horas de la tarde, en Padre Patiño 798, Ibis Kriebaum, diseñadora de Modas, empresaria y flamante Directora de Miss Mundo Formosa; junto al diseñador de Indumentaria y Textil, además de Guía Creativo para Emprendedores, Augusto Montoya; presentaron oficialmente a María Sol Zaragoza, joven piranense de 22 años que nos representará en el certamen de belleza más importante del país y del mundo.

La elección nacional se producirá este martes 31 de octubre a las 20 en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.

Sol Zaragoza - Miss Mundo Formosa para Miss Mundo Argentina 2023

Miss Mundo es un certamen Nacional en el que se realiza una preselección provincial y se evalúa no solo la belleza sino las aptitudes intelectuales, destrezas y talento de cada candidata, con un concepto más integral y abarcativo de las cualidades personales y profesionales. La candidata seleccionada de cada provincia la representa en el certamen nacional para, posteriormente, la ganadora representar al país en el mundo.

Este evento de alta relevancia cultural y turística es una vidriera al país y a mundo de todo lo que Formosa tiene para ofrecer, encarnado en la figura de lo mejor de nuestra juventud femenina.

“Primero no acepte, cuando vi el contrato dijo no, porque con todo el tema de diseño está muy cargada de trabajo, luego me di cuenta que no era una franquicia inalcanzable y además yo cuento con el equipo, porque vengo trabajando hace años en el mundo de la moda y siempre admire y respete a todos los que están detrás de escena, entonces pensé porque no son visualizados, en Formosa tenemos todo, por eso dije sí, porque cuento con un gran equipo” explicó Kiebaum.

Por su parte, Montoya analizó que nuestra provincia tiene cada vez mayor relevancia en el mundo de la moda y la belleza a partir de la recuperación de la autoestima y su propia identidad.

“El concepto de Miss Mundo, a diferencia de otros certámenes, a mí me interesa mucho porque toma la visión de la mujer integral, por lo que hay que formar equipo, es una competencia de mucha exigencia y la formoseña que nos represente debe poseer las herramientas necesarias”, precisó.

María Sol, una hija de Pirané, Formosa

Desde muy pequeña, Sol (como la llaman sus amigas) tuvo la oportunidad de caminar por las calles y paseos de ciudades europeas como París, como a veces le toca caminar por las calles de su barrio, en Pirané, para ir a comprar algo al kiosco, cuando falta algo para el almuerzo familiar. Por eso puede conversar en inglés, francés y guaraní mientras toma tereré.

Tiene la disciplina de sus antepasados para entrenar durante horas y horas en todas las temáticas: oratoria, pasarela, canto; con el mismo ahínco infatigable de la formoseña que cosechaba algodón hasta la puesta del sol, décadas atrás.

Tiene preparado un repertorio de nuestro folclore que va a sorprender al jurado, pero podría interpretar con solvencia Easy On Me de Adele, sin despeinarse.

Estudia derecho y su sueño es recibirse de abogada y poder ejercer especializándose en derecho internacional para alzar la voz frente al horror de las guerras y la injustica del orden internacional.

“Tengo los sentimientos a flor de piel, no ha sido para nada fácil, pero voy a ir para representar a mi provincia como se debe, estoy muy orgullosa de todo el trabajo de Ibis como directora provincia, de todo nuestro equipo y de todo lo que estoy logrando en tan poco tiempo y quiero ser un ejemplo para todas las mujeres de nuestro pueblo formoseño, ser la voz que las anime a salir y valorarse a sí mismas”, expresó.

Este jueves 26, María Sol partió hacia Buenos Aires, en la ciudad de las diagonales, La Plata, compartirá con chicas de todo el país una experiencia maravillosa que definirá el 31 de octubre la mujer que representará a la Argentina en el Miss Mundo.

La Otra Página