“La derecha viene por el fin de lo público y gratuito”

Así lo alertó el dirigente radical y de Causa Provincial, Daniel Magda, quien analizó el mansaje que lleva adelante la oposición. Pidió militar y votar en defensa de los derechos conseguidos tras muchas luchas.

Magda expresó que, “desde posturas liberales libertarias”, que buscan reducir el Estado al mínimo (seguridad y justicia) y promueven dejar que la sociedad sea regida por las reglas del mercado, oferta y demanda, o “desde Cambiemos”, con la idea de reducir el gasto de manera drástica, es necesario recordar las palabras de don Raúl Ricardo Alfonsín, quien afirmó hace muchos años que "el mercado no construye escuelas ni hospitales".

Explicó que Alfonsín se refería a un modelo de Estado que debía garantizar el bienestar general y asegurar que todos los habitantes, sin distinción de clases o ideologías, tuvieran acceso a la educación y la salud pública gratuita, lo cual es una obligación constitucional.

Además, señaló que “estos postulados no pertenecen a un partido político en particular, sino que son un derecho de todos los argentinos. Sin embargo, no todos los ciudadanos los defienden y respetan. La defensa de estos valores ha sido realizada históricamente por el Campo Nacional y Popular, y recientemente ha sido reivindicada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien preguntó a la sociedad argentina cuándo el Estado o la sociedad prohibió a las empresas y al mercado construir escuelas, hospitales y caminos”.

Vienen por la gratuidad

Magda afirmó que “no se trata de que las empresas y el mercado estén en contra de la educación y la salud, ya que de hecho construyen escuelas, colegios y sanatorios, privados y arancelados. Lo que realmente buscan es eliminar la gratuidad, ya que para ellos representa un gasto que nunca han aceptado ni aceptarán. Quienes sigan votando modelos de exclusión y sometimiento como los del período 2015-2019 deben entender que la exclusión también los incluye”, subrayó.

En este sentido, “es importante recordar que las empresas y empresarios argentinos lideran el ranking de países con la mayor cantidad de activos en el extranjero, estimado en 430.000 millones de dólares, una cifra que duplica la deuda externa y es casi equivalente a todo el PBI nacional. A pesar de esto, se intenta hacer creer a la población que este modelo empresarial será beneficioso para todos los argentinos”.

Para finalizar, el dirigente radical y referente de “Causa Provincial” en la capital instó a los formoseños y al pueblo argentino en general a defender sus derechos por medio del voto individual y a apoyar a los candidatos de "Unión por la Patria" en las próximas elecciones.