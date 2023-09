Se solicitó al BCRA una refinanciación automática de los saldos impagos de tarjetas de crédito

Ante el endeudamiento de las familias a través de las tarjetas de crédito, se requirió, además, a los Secretarios de Hacienda Raúl Enrique Rigo y de Política Económica Gabriel Ernesto Rubinstein, alivios financieros para todos aquellos consumidores que se encuentren sobreendeudados, esto es, personas que acumulan obligaciones económicas que no pueden ser pagadas con los ingresos disponibles y que necesitan del auxilio del Estado-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, en atención a que aproximadamente el 45% de los productos de primera necesidad se pagan con -tarjetas de crédito bancarizadas y no bancarizadas- debido a los altos índices de inflación y donde los consumidores buscan atenuar el impacto directo en sus bolsillos, mediante el consumo a crédito, incluso de aquellos productos básicos de empleo diario, buscando trasladar o correr al menos por 30 días el pago y tratar de ganarle a la inflación, aunque no sea por más de un mes, “se ha revelado un fuerte aumento en el uso de las mismas para la adquisición de los productos de la Canasta Básica Total”. Es por ello que, teniendo en cuenta la caída de la capacidad adquisitiva de los salarios, producto del aumento de la -Canasta Básica Alimentaria- que en lo que va del año acumula una suba del 63,2%, ubicándose por arriba de la inflación promedio, desde el Organismo de la Constitución, se solicitó a los Secretarios de Hacienda Raúl Enrique Rigo y de Política Económica Gabriel Ernesto Rubinstein, adopten medidas urgentes para salvaguardar el poder adquisitivo de los consumidores y evitar el sobreendeudamiento como consecuencia del uso de las tarjetas de crédito. El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, precisó que, hemos requerido puntualmente: * Se otorguen préstamos personales a través de entidades bancarias, con una tasa preferencial y por única vez, a todas aquellas personas que se encuentran endeudadas por un monto equivalente a 2 o más Canastas Básicas Totales pagaderas en 12, 24 o 36 cuotas, según el monto del endeudamiento. * Se disponga que el mencionado colectivo de personas, pueda continuar utilizando las tarjetas de crédito afectadas para la adquisición de alimentos y medicamentos, hasta tanto se cancele el crédito oportunamente otorgado, condicionando dicho beneficio a que se abonen las cuotas pactadas en tiempo y forma. Paralelamente, se requirió al BCRA como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.065 de Tarjetas de Crédito, implemente nuevas facilidades de financiación, mediante las Comunicaciones o Instrumentos necesarios. La petición se centró en que los titulares de tarjetas de crédito, puedan obtener del sistema financiero argentino, una refinanciación en forma automática de los saldos impagos de tarjetas de crédito a 1 año de plazo con 3 meses de gracia y a una tasa nominal anual que no exceda el 45%, sugiriéndose que se analice disminuir o limitar los diversos Costos Financieros en el uso de las tarjetas de crédito, toda vez que, oportunamente los usuarios de las mismas se han visto incentivados, por los aumentos en los límites de los plásticos autorizados desde el Gobierno Nacional, lo que a la postre ha originado un fuerte endeudamiento de las familias para comprar productos de primera necesidad.