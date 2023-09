Luego de audiencia de conciliación se acordó liberar al tránsito la RN 81

Asimismo, se obtuvo la liberación del Camino Vecinal 9002 que sirve de acceso a la Comunidad de Lote 1 del Departamento Ramón Lista-

En el día de la fecha, se concretó una -Audiencia de Conciliación- de la cual participaron los Sras/es. Dionisia Jore, Mazza Marcia, Rivero Mario y Fores Isaac, oriundos de Bartolomé de las Casas; en representación del Ministerio de Cultura y Educación la Delegada Zonal Sra. Patricia Anabel Barbier y el Coordinador de Educación Intercultural Bilingüe Sr. Adrian Aranda, y en representación de la Defensoria del Pueblo el Dr. José Leonardo Gialluca, el Secretario Letrado Dr. José Porfirio García y la Asesora Legal Ana Laura Gómez. La misma tuvo por objeto, informar y aclarar las designaciones de ‘‘Docentes MEMA’’ (Maestros Especializados en Modalidad Aborigen) en Bartolomé de las Casas y en toda la Provincia de Formosa, entendiendo los manifestantes que habían cortado totalmente el tránsito en la Ruta Nacional Nº 81, que ‘‘no existiría transparencia en los nombramientos’’. En este punto, los representantes del Ministerio de Educación explican que toda designación de Docentes MEMA, se realiza por reglamento y a través de una lista de puntaje, asimismo, el Sr. Adrian Aranda destacó la importancia que, desde las Comunidades Originarias entiendan que los cargos de Docentes MEMA son para atender a niños que necesitan aprender en su lengua materna y no para crear puestos de trabajo a quienes lo necesitan, es decir, que siempre lo primordial es atender el derecho a la educación que tienen las niñas/os originarios. Agrega la Sra. Patricia Barbier que las personas que ocupan actualmente un cargo de Docente MEMA accedieron al mismo por reglamento y en base al puntaje que tenían al momento de la designación y que, la continuidad de estos en el cargo pese a modificarse tal puntaje se debe a la ‘‘continuidad pedagógica’’ que se aplica desde el Ministerio de Educación. Al finalizar la Audiencia, el Dr. José García hace entrega de la respuesta formal del Ministerio de Educación en donde consta todo lo comunicado en la presente reunión y también, manifiesta que es fundamental que no solo los reclamantes, sino todos los integrantes de Bartolomé de las Casas, respeten los reglamentos existentes y entiendan que, las designaciones de Docentes MEMA se realizan en virtud de aquellos y no por medios extorsivos como los cortes de ruta que pudieran efectuar, afectando los mismos las posibilidades de ser elegidos en un futuro, debido a que no podrán obtener los certificados de buena conducta.

Levantamiento del Corte de Ruta Comunidad Lote UNO: luego de gestiones y presentaciones concretadas por ante el Dr. Rubén Darío Gon Defensor Oficial - Las Lomitas y con la intervención del Director de la Oficina de ANSES de la Localidad de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, más la colaboración de efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa, se pudo dar respuestas concretas al ciudadano Torres Melgarejo, haciéndole entrega de las documentaciones que certifican la finalización del trámite a su pedido de Pensión No Contributiva y como consecuencia de ello, quedó totalmente liberado el Camino Vecinal 9002 en su totalidad para la circulación vehicular, el cual se encontraba obstruido por la colocación de ramas y con lo cual, docentes y alumnos regularizaron su asistencia a la EPEP Nº 414 de la Comunidad Wichí del Lote UNO.

Respuestas a la Comunidad Aborigen La Primavera: en este caso y luego de la intervención del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) a cargo del Ing. Julio César Vargas Yegros, se informó que, la totalidad del sector denominado La Matanza ubicado dentro de la Comunidad La Primavera, posee ahora agua potable por red, mediante la ejecución de 400 metros de cañerías de PVC 63 mm, la cual es parte de la malla de distribución de ese sector. Esta obra se ejecutó en el marco de extensiones de redes de agua potable y que permite que todos los habitantes del lugar tengan acceso gratuito a este vital líquido.