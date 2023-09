Insfrán: “Sergio Massa es el único que nos garantiza seguir viviendo en democracia”

Al encabezar este martes 19 una mañana cargada de inauguraciones de obras en Fortín Lugones y la colonia El Ceibal, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, enfatizó, con miras a las elecciones generales del 22 de octubre próximo, que “Unión por la Patria es el camino para sostener la independencia del país”.

En ese marco, reflexionó que “estamos en un momento crucial de la Argentina”, ya que “el 22 de octubre tenemos que decidir si queremos seguir verdaderamente en un sistema democrático o volver 200 años atrás”, pues “hay tres candidatos y de sus propuestas (se desprende que) hay uno solo que nos garantiza seguir viviendo en democracia: el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa”.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, dejó en claro que al decir esto “no vengo a hacer ninguna campaña del miedo”, por cuanto “sólo hablo en base a lo que todo lo que vemos y escuchamos de los otros candidatos”.

En referencia a Javier Milei, de La Libertad Avanza, dijo que “aparece con una sierra cortando y destruyendo todo, mostrando una cara de supuesta rebeldía”, aclarando que “no solamente los jóvenes lo eligieron el 13 de agosto en las PASO, fue transversal; jóvenes y adultos lo votaron”.

Entendió que “lo hicieron como una manera de bronca, de protesta, a ver si los dirigentes se daban cuenta de que la situación no está bien”, planteando que “esto lo tenemos que analizar”.

No obstante, advirtió que lo que propone el candidato de LLA “es borrar el federalismo”, alertando que “si saca la coparticipación, termina el sistema federal” de país, volviendo al unitarismo.

Preguntó entonces “¿cómo vamos a tener educación pública? ¿O pagarles a los empleados de la Municipalidad?” y prosiguió: “Inclusive dice que va a hacer más ajuste que el que pide el Fondo Monetario Internacional y que al día siguiente (de asumir) va a echar a la mitad de los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales”.

“¿Cuántas familias van a quedar sin trabajo en la Argentina de la noche a la mañana?”, indagó, al tiempo que respondió: “Un millón y medio de personas en el país, que no se van a quedar tranquilos en sus casas muriendo de hambre”, por el contrario, “van a salir a las calles”.

De modo que “cuando yo digo que la propuesta de ese señor es derramamiento de sangres les estoy contando esto”, evidenció el Gobernador, porque “los que tenemos un poco más de edad hemos vivido otro sistema político que es la dictadura, que se imponía a sangre y fuego”.

“Tuvimos desaparecidos. Hay amigos y parientes que no sabemos dónde están, ni siquiera pudimos darles una cristiana sepultura”, lamentó, mencionando también a “las abuelas (de Plaza de Mayo), que recuperaron a 133 nietos y aún siguen buscando a niños y niñas que nacieron en cautiverio”.

En ese sentido, Insfrán pidió “no olvidar esto” y a los jóvenes les hizo notar que “esto ocurrió en la Argentina, sucedió en nuestro país”.

Entonces, “el 22 de octubre es la oportunidad en donde vamos a elegir si queremos seguir viviendo en democracia o el 10 de diciembre vamos a estar en una nueva dictadura”.

Y alertó que “será una dictadura que no se ha visto nunca en la Argentina, porque llegará por los votos del pueblo argentino, y las consecuencias serán eso que les conté”.

Por lo tanto, “este es el momento de levantar la voz y contarles sin temor”, si bien “en lo personal esto me va a traer consecuencias, no me importa”, puesto que “tengo la obligación de alertar al pueblo formoseño y si nos quieren escuchar también los compañeros, las compañeras y todos del campo nacional y popular del país”.

En esa línea, exhortó: “Pongámonos a trabajar cada uno para revertir lo que pasó el 13 de agosto porque si esos resultados vuelven a pasar el 22 de octubre, esta va a ser la realidad de nuestro país. Y ni ustedes ni yo estamos dispuestos a renunciar al sistema democrático y vamos a dar la batalla que tengamos que dar”, aseguró, contundente.

“Estoy seguro de que me van a acompañar y así como lo hicieron el 25 de junio (en las elecciones provinciales) crean y confíen en los candidatos de Unión por la Patria, porque ese es el camino para sostener la independencia del país”, cerró.