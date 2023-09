Insfrán en Tres Lagunas: “Si nos decimos peronistas tenemos que tener unidad de concepción porque si no, no vamos a tener unidad de acción”

En el marco de un nuevo Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT), que se desarrolló en la EPEP N°74 “Dr. Ricardo Rojas” de la localidad de Tres Lagunas, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, ofició como orador principal y, además de anunciar nuevas obras, reflexionó con los presentes acerca del contexto económico y político que atraviesa el país de cara a las próximas elecciones generales del 22 de octubre.

Al tomar la palabra, enumeró las obras que están prontas a iniciar en la zona como la construcción de la EPEP 108 de Laguna Gallo; y se refirió a un caso de reubicación de 10 familias que vivían sobre la ruta 6.

“Yo sé que es una familia paraguaya instigada por otra persona que le dice que a ella le tienen que dar una casa del IPV; señora le digo con todo cariño, quédese tranquila, vaya a la reubicación que le están dando que va a tener todas las comodidades que requiere para que lleve una vida digna, no se deje influenciar, usted estaba viviendo en un lugar irregular, ahora va a tener un lugar que será su hogar y de su familia”, sostuvo.

Asimismo, el mandatario también habló sobre las obras en ejecución y señaló la construcción del centro de salud de Laguna Gallo que está en un 20% de avance; la pileta municipal en un 60%; el Centro de Desarrollo Infantil en un 90%; y las 40 viviendas con un 75%.

“Se están construyendo 40 y hay 240 inscriptos, así que ahora hay un trabajo social para ver quiénes son las prioridades, los que más necesitan y reúnen las condiciones establecidas por ley nacional”, aclaró.

Además, mencionó la obra de la nueva planta de agua potable de 100 metros cúbicos por hora que abastecerá a otras zonas y tiene el 86% de avance; y explicó: “Hoy tenían 150 metros cúbicos por día, imaginen la diferencia”.

“El acueducto de 3150 metros, para alimentar la planta, con un 75% de ejecución; la toma de agua cruda con 70% de ejecución; y el reservorio tiene o va a tener 194.250 metros cúbicos y está en el 62% de ejecución”, precisó.

Insfrán también hizo alusión a la pavimentación de la ruta provincial N°6 que está en plena ejecución y contó: “Yo prometí esto en un operativo y hubo un poblador que me reclamó y yo le dije estamos por hacer y le toqué la cara; después en las redes sociales me mató, dijo que yo le pegué y no sé qué, pregunté por él hoy y me dijeron que ahora está trabajando para Paoltroni y para Milei, ahora entiendo por qué se enojó tanto”.

De este modo, anunció la construcción de la EPEP N° 108 de Laguna Gallo, el polideportivo municipal, el nuevo edificio de la escuela agrotécnica y los trabajos de bacheo de la Ruta N° 3 hasta Espinillo.

Unidad de concepción

En otro orden, el primer mandatario habló a los militantes justicialistas y les dijo que “si nos decimos peronistas tenemos que tener unidad de concepción porque si no, no vamos a tener unidad de acción”

“Si nos decimos peronistas y nos peleamos es porque no lo somos y estamos persiguiendo otros intereses diferentes, el peronismo siempre une”, esbozó.

Y agregó: “A pesar de que hay tres candidatos hay dos proyectos: uno habla de que no tiene que haber educación pública, salud pública, subsidios, que eso es un robo. Yo les digo, todos de alguna forma u otra recibimos subsidios para la energía, ahora que llegará el gas también, pero si se tiene que pagar la tarifa plena yo les puedo asegurar que muchos vamos a quedar sin luz, sin gas, el transporte mismo, es una vergüenza la forma en que se distribuye”.

En ese sentido, detalló que el 80% del subsidio al transporte “queda en el AMBA, o sea que la CABA y la zona del conurbano y encima un colectivo que va desde capital federal ahí nomás cerquita ya se considera como interjurisdiccional”.

Mientras que un micro que sale desde Formosa 570 kilómetros hasta Ingeniero Juárez “y allá en la punta llega con dos pasajeros, no se tiene en cuenta el kilometraje y los boletos, no sólo para Formosa sino para el resto de las provincias; y ahora tenemos que pelear, porque en septiembre va a entrar el presupuesto y ahí tienen que pelear nuestros representantes”.

Deuda y dolarización

“Yo les quiero decir a mis comprovincianos y a todos mis compatriotas: no se equivoquen cuando les hablan de que con la dolarización la economía se resuelve, que les hacen creer que si ganan 100 mil pesos van a ganar 100 mil dólares, eso es una ilusión óptica, eso es mentirle a la gente pero groseramente”, aseveró.

Y añadió: “Antes de hacer esa equiparación con el dólar, se toma en cuenta cómo está el peso con respecto al dólar ahora y de ahí recién se hace la dolarización, es mentira, va a ser una miseria”.

De esta manera, Insfrán hizo un revisionismo histórico recordando que el primer presidente en tomar deuda fue Bernardino Rivadavia; “¿y ustedes saben quién pagó la última cuota de ese préstamo? Juan Domingo Perón, en 1947”.

“Los peronistas siempre pagamos la deuda porque Perón nos enseñó en la post guerra que el FMI, el Banco Mundial, son todas instituciones que se crearon desde el imperio para dominar a los pueblos. Él no firmó la adhesión de Argentina al FMI, lo echaron en el 55 y en el 56 urgente nos metieron al FMI”, manifestó.

Y recordó: “¿Quién nos sacó? Néstor Kirchner, pagó los 10 mil millones que se debían y los del circuito financiero decían que era una barbaridad, barato, sí pero con resultado político y social muy costoso porque pagaba el pueblo, lo que nos está pasando ahora. Hemos perdido nuestra independencia económica y así nuestra soberanía política; y si perdemos las dos cosas ¿cómo podemos hablar de justicia social?”.

La democracia no es un estado natural

En este contexto, el gobernador argumentó: “Les voy contando para los que no tuvieron la suerte o la desgracia, para muchos, de haber conocido que hay otro sistema político de gobernar, que uno es la dictadura y el otro, el sistema democrático”.

“Los que nacieron del 83 en adelante creen que vivir en democracia es un estado natural, no, esto es lo que está en peligro con estos personajes: el sistema democrático; no porque a mí se me ocurre o soy apocalíptico, sino porque todas las medidas que dicen que van a hacer, en un sistema democrático no se puede hacer, es imposible, pero sí es posible con un sistema dictatorial”, desarrolló.

Y continuó: “A mí me llama poderosamente la atención porque todos hablamos de lo que dijo Evita que donde hay una necesidad nace un derecho y Milei dijo que eso es un robo, que es mentira, pero lo de Milei todos sabemos ahora y parece que nos olvidamos que hubo un actor importante que lo dijo antes, nada menos que el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nación (CSJN)”.

Así, Insfrán trajo a la memoria que el golpe de Estado de 1930 a Hipólito Irigoyen “fue legalizado por una CSJN y en esa Corte había un procurador general, que casualidad, se llamaba Horacio Rodríguez Larreta”.

“Después en el gobierno que se constituyó, el ministro de Economía era Pinedo; y fue la década infame que llevó a la revolución del 44 y después vino Juan Domingo Perón, con el glorioso 17 de octubre”, rememoró.

Y destacó: “Siempre la revolución que plantea el peronismo, es la revolución en paz; Perón dijo: entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo y lo cumplió, pensando que los que quedaban no iban a hacer todo lo que hicieron, mataron a mansalva, encarcelaron, mataron generales, mataron obreros”.

Casa por casa

Además, el titular del Poder Ejecutivo provincial, advirtió que “hoy estamos en esta disyuntiva”, por eso “vengo a pedirles que trabajemos todos, casa por casa” y reconoció que “hoy las redes sociales y los medios masivos pesan mucho, pero creo que pesa mucho más la militancia cuerpo a cuerpo, que es lo que sabemos hacer”.

“También hay que pelear en ese territorio virtual pero ahí no se pueden transmitir emociones, solamente se logra en el mano a mano, hay que convencer; por eso el 22 no queda otra, hay una sola oportunidad para seguir manteniendo nuestro estatus de obra, condiciones de avance, nuestra educación pública, salud pública”, aseguró.

Y recalcó: “A mí me tildan de dictador, que tengo 200 guardaespaldas; no tengo 200, tengo más de 240 mil guardaespaldas que son los que nos votaron el 25 de junio y a eso le tienen miedo. Nunca usé ningún vehículo polarizado, yo paro en los semáforos, me van a ver en los pueblos, así que me tiene sin cuidado”.

Por último, Insfrán agradeció a los presentes “por darme este valioso tiempo de escucharme” y deseó que “podamos lograr lo que estamos hablando” ya que durante cuatro años “estuvimos gobernados por un signo diferente y es muy difícil para cualquier gobierno provincial hacer cosas”.

“No solamente debemos preocuparnos por los legisladores, porque uno puede tener todos los legisladores que quiera, que es importante, pero el ejecutivo, en compañía con la justicia, con decretos de necesidad y urgencia puede pararlo”, explicó.

Y finalizó: “O un decreto que saca el presidente y va contra los intereses de alguna empresa, esa empresa se presenta a un amigo juez y sacan una medida cautelar, entonces ese decreto no entra en vigencia y siguen cobrando como quieren. Esto paso cuando se declaró como servicio público al servicio de comunicación y hasta hoy ‘si te he visto no me acuerdo”.