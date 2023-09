Insfrán anunció que firmó el crédito para la construcción de la Facultad de Medicina de la UPLaB

Además, dijo que se construirá la nueva planta de agua potable con su respectivo reservorio para Siete Palmas; y anticipó que el reconocimiento de la CONEAU para la carrera de Medicina será a mediados de septiembre.

El segundo destino del Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT) que se desarrolló este sábado 2, fue la localidad de Siete Palmas, donde el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, anunció la firma del crédito para la construcción de la Facultad de Medicina de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y de una nueva planta de agua potable con su respectivo reservorio para dicha jurisdicción.

Al tomar la palabra, contó que al ingresar a la EPEP N°46 “Fernando Roberto Bejarano”, sede de este operativo en Siete Palmas, “una mamá me entregó una carta y me dijo: tengo una hija odontóloga que es de acá y no trabaja”, entonces, anunció: “quiero avisarle señora que a partir de ahora su hija está nombrada” y los aplausos estallaron en el lugar.

En esa línea, el mandatario sostuvo que “aparte del pavimento que está en plena ejecución, falta una nueva planta de agua potable y ampliar también el reservorio porque sabemos que el riacho que pasa atrás hay una época nomás que se puede usar, hay que hacer un reservorio porque este va a quedar chico”.

Y le aseguró al intendente local, Raúl Leiva, y a través de él a todos los pobladores del lugar: “Está el proyecto de su nueva planta de agua para el querido pueblo de Siete Palmas”.

En otro orden, Insfrán se refirió a la oferta académica superior, pública y gratuita, que existe actualmente en Formosa y mecionó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que ya funciona en la provincia y tendrá su sede al lado del Polo Científico.

“Pero ahora como no tiene edificio está en el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, donde van a dar dos carreras: Licenciatura en Programadores de Software y la Licenciatura en Bioimágenes, esos son los técnicos que van a manejar los tomógrafos que están en todos los hospitales distritales”, indicó.

UPLaB

Además, el gobernador anticipó que, “seguramente a mediados de la segunda quincena de septiembre, el mes de la juventud”, saldrá el reconocimiento de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para que funcione la Facultad de Medicina en la Universidad Provincial de Laguna Blanca.

Por último, y en ese marco, Insfrán precisó que durante su último viaje a Buenos Aires, “he firmado el crédito para construir el edificio de la Facultad de Medicina” y recordó que “hace poco inauguramos el hospital distrital de Laguna Blanca que ya se hizo con la lejana intención de que alguna vez se convierta en un hospital escuela”.

“O sea que ese espacio al lado del hospital, que hoy es un baldío, no quedó ahí al azar, porque el Modelo Formoseño contempla todo, ese va a ser el lugar donde estará la Facultad de Medicina con su hospital escuela, donde van a funcionar las carreras de Medicina y la Licenciatura en Enfermería”, aseveró.