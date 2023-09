Fernández Patri: “Más de 800 mil trabajadores argentinos y jubilados dejarán de pagar ganancias”

La Cámara baja aprobó este martes, el proyecto de ley impulsado por el ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, con 135 votos a favor, 103 votos en contra y ninguna abstención.

En ese marco el diputado nacional, Ramiro Fernández Patri, afirmó que “es un día histórico para el pueblo trabajador argentino,” donde a pesar de que JxC no dio el quórum, “lo hemos conseguido y logramos aprobar la media sanción del proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, que beneficiará a 800 mil trabajadores y jubilados de la Argentina.”

“Con esta modificación sólo seguirán incluidos en el impuesto, 80 mil trabajadores de los altos ingresos, que ganan más de $1.700.000, como ser gerentes, directores de empresas, directores de compañía, diputados, senadores, funcionarios y jubilados de privilegio y pasarán a pagar menos del 1% del total de los trabajadores", explicó Fernández Patri.

“Esta modificación es realmente histórica, dejarán de pagar trabajadores de fábricas, de la salud, docentes, policías, camioneros, trabajadores petroleros y trabajadores de luz y fuerza, entre otros.”

En ese sentido, agregó que “el salario no es ganancia y debe quedar en el bolsillo de los trabajadores, porque es una retribución al trabajo.” “Con estas iniciativas buscamos beneficiar al conjunto de la sociedad, lograr un sistema tributario más equitativo y progresivo y devolver poder adquisitivo a los trabajadores, porque esto irá al consumo, al ahorro y a la reactivación de la economía.”

La medida enviada al Congreso por Massa, deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre los ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones. Por el otro, incorpora un régimen cedular dirigido, exclusivamente, a los mayores ingresos derivados de CEOS, gerencias, subgerencias, puestos calificados, jubilaciones y pensiones de privilegio.

Asimismo, Fernández Patri, recordó lo que pasó con este impuesto en el 2015 cuando Macri ganó las elecciones diciendo que iba a eliminarlo y luego no sólo no se concretó sino que lo duplicó. “Durante el gobierno de Macri pasaron de pagar 1.200.000 de trabajadores a 2.400.000 trabajadores, es decir del 10% de la población que pagaba este impuesto en 2015, pasó a hacerlo a fines de 2019 casi un 30% de los empleados registrados,” aseguró.

También mencionó, que así como esta medida que apunta a un segmento de los trabajadores de la Argentina que ganan hasta $1.770.000, se adoptaron otras medidas destinadas a aliviar a otros sectores, como la devolución del IVA, el bono para los jubilados, la universalización de la canasta alimentaria del PAMI que beneficia a casi tres millones de jubilados, y la puesta en marcha de un régimen simple de alivio fiscal para autónomos, que beneficiará a un millón de personas.

Además, Fernández Patri, criticó la especulación electoral de la oposición, especialmente de JxC, quien no tiene un compromiso real con los intereses del pueblo trabajador argentino. “Hace cuatro años piden que se bajen los impuestos, que Argentina tiene una alta presión tributaria, y ahora que proponemos una política revolucionaria, no dan quórum, no quieren votar a favor.”

El legislador nacional añadió que la candidata a presidente del JxC, Patricia Bullrich, desafió a Massa, pidiéndole que no espere a ser presidente y que lo presente ahora, lo mismo hizo Ritondo y ahora que lo presentó empezaron los peros. “No me quedan dudas que el pueblo trabajador le va a dar su veredicto en las elecciones.”

Por finalizar, Fernández Patri respondió el argumento de la oposición que cuestiona el financiamiento de esta medida, aduciendo que generaría más inflación y desfinanciamiento a las provincias. “Esta medida inyecta una masa de dinero, que reconstituye el poder adquisitivo de los trabajadores, quienes van a consumir más y se va a recaudar más IVA, que es un impuesto coparticipable,” concluyó.