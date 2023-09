Existen demoras para devolución del IVA

Afirmaron desde la Defensoría del Pueblo que, los atrasos obedecen a cuestiones relacionadas con la carga de datos y migraciones de beneficiarios, por lo que, esta situación se normalizará en días. Añadieron que, devolverle el IVA a la gente debe ser convertido en Ley, dado que esta medida produce mayor poder adquisitivo a favor de la misma y es una verdadera política pública positiva. Asimismo, se advirtió a los consumidores que poseen más de una tarjeta de débito, que deberán utilizar aquella con la cual cobran sus jubilaciones o haberes, para poder beneficiarse con los reintegros. Actualmente el programa funciona en todos los supermercados y comercios que cuenten con Posnet o QR, sin necesidad de estar adheridos-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló la existencia de numerosos reclamos de consumidores por la falta de devolución del IVA en los plazos previstos dentro del actual Programa “Reintegro Programa Compre Sin IVA”. En este sentido, se confirmó que existen demoras en los reintegros por falta de datos de la AFIP, por lo que, los créditos de las compras realizadas en estos días podrían tardar más de lo estipulado y por ello, es importante conocer de qué forma se puede hacer el reclamo ante el organismo recaudador. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, recordó que, las personas que estén en condiciones de recibir las devoluciones y no lo hagan, pueden iniciar el trámite del reclamo ante la AFIP de manera virtual a través de este link https://servicioscf.afip.gob.ar/.../reintegro/consulta.aspx, con los siguientes datos personales: nombre y apellido, razón social, CUIT/CUIL, número telefónico y dirección de correo electrónico. Luego, tendrán espacio para explayarse sobre los motivos del reclamo. Además del formulario del Programa de Asistencia al Usuario, la AFIP también dispone de una línea telefónica (0800 999 2347), a la que se puede llamar de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. En todos estos casos, dada la saturación de la línea antes citada, se sugirió concretar los reclamos de manera virtual. Es importante señalar que no se tendrán en cuenta los reclamos que: * Se presenten sin la información necesaria. * Los datos de identificación fuesen falsos o no se pudiese verificar su autenticidad. * No resulte claro el motivo del reclamo o sugerencia realizada y no se pueda establecer un contacto con el reclamante para aclarar dicha situación. *Pretendan tramitar acciones, recursos o derechos como si fueran un reclamo o sugerencia. * Sean referidos a pedidos de resolución de procedimientos ya iniciados, sujetas a plazos específicos, antes del vencimiento del respectivo plazo. * Reiteren reclamos o sugerencias que ya fueron atendidos. * No estén vinculados con la competencia de la AFIP. * Si la presentación corresponde en verdad a una denuncia. Dado que la misma debe ser efectuada de forma telefónica al Centro de Atención de Denuncias al 0800-999-DENU (3368), opción 2, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.