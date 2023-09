“En la elección del 22 de octubre gana la militancia”, aseguró Insfrán

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, continuó la jornada de realizaciones de este jueves 14 en el barrio La Nueva Formosa de la Capital, donde dejó habilitada la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N° 27.

En ese marco, según recabó AGENFOR, manifestó: “Buscamos la igualdad de posibilidades para todos, sea cual fuere el origen. Con más razón, si vienen de hogares humildes. Ahí está nuestro trabajo para el ascenso social. Y sabemos que esto únicamente se logra con participación directa del Estado. No existe otra forma”.

En contraposición, “las propuestas de los otros candidatos (de la oposición Javier Milei y Patricia Bullrich) dicen que esto no tiene que existir, que el Estado tiene que achicarse, que es gasto de la ‘casta’, la política”.

No obstante, encuadró en esto último la decisión de Mauricio Macri de “endeudar a la Nación para favorecer a sus amigotes para que lleven sus dólares afuera” del país.

Y reprobó contundente que “ahora pretenden que el pueblo argentino pague esa deuda con hambre, con todo lo que significa no tener los recursos y esta economía”, donde “la inflación está comiendo nuestros salarios”.

“No voy a negarlo, pero tienen que contar toda la película porque esta es la consecuencia de los cuatro años de un Gobierno de derecha, que odia a los pobres y un presidente (Macri) que decía que su papá era un delincuente, a los 15 días de haber fallecido”, repudió.

Asimismo, manifestó que los resultados de las PASO “fueron un alerta”, ya que “nos estaban diciendo: ‘despiértense y hagan algo por nosotros’. Y yo vengo a decirles que tomamos ese desafío y que vamos a hacer muchas cosas para que cambie la Argentina”.

“No hablo solamente de Formosa porque es imposible tener cambios a pasos agigantados si es que no se tiene un Gobierno nacional del mismo signo. Ya lo vivimos”, recordó.

Siguió: “Tuvo que venir un presidente del sur, el compañero Néstor Kirchner, que también tenía las mismas carencias que teníamos nosotros, porque (Santa Cruz) era una provincia que fue territorio nacional y después se provincializó. Con él firmamos el Acta de Reparación Histórica y ahí empezamos a modificar” la realidad provincial y “avanzamos tanto porque ya teníamos un proyecto que era el Modelo Formoseño”.

De esta manera, “pudimos acelerar el proceso de cambio en Formosa”, el cual se vio luego neutralizado por la gestión macrista, ya que “paralizaron todas las obras” en el territorio.

“Tuvimos que esperar volver al Gobierno nacional y recién ahí se empezó otra vez a trabajar” para reactivar las obras de rutas, viviendas y demás.

Quita de derechos

A su vez, al aludir a las próximas elecciones generales, Insfrán remarcó que “el 22 de octubre tenemos que llenar las urnas con votos de Unión por la Patria, lista completa, porque nosotros no elegimos personas, sino proyectos. Y todos los candidatos que están ahí (en la lista de UP) responden a un solo proyecto, y si no lo hacen, los hacemos responder”.

En esa línea, tras pedir que la población se vacune contra el COVID-19, dijo: “Aprovechen ahora, porque si el 22 (de octubre) se repite lo del 13 de agosto olvídense de la gratuidad”.

Y advirtió que “van a tener que pagar” para aplicarse las vacunas o asistir al sistema de salud, teniendo en cuenta que ambos candidatos presidenciales de la oposición tienen como propuestas la privatización de la educación y la salud pública, al igual que cuestiones anticonstitucionales como la quita de la coparticipación nacional a las provincias.

“Es grave lo que está ocurriendo en la Argentina y lo que pasó en las PASO, donde muchos votaron con bronca y está bien para hacerse sentir. Pero esta vuelta, voten con bronca a esos candidatos que les quieren sacar todos los derechos que ustedes tienen”, exhortó.

En ese sentido, de cara a octubre, aseguró que “en esta elección gana la militancia, por eso yo la llamo la elección de la militancia”.

“Este mensaje es para todos los compañeros y las compañeras del país, y también para el movimiento obrero organizado, que ponga en marcha la máquina porque tenemos que ganar en octubre. Y vamos a ganar, nuestro presidente va a ser el candidato de Unión por la Patria”, culminó.