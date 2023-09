“Cuando dicen que va a sacar la coparticipación le están dando el certificado de defunción al federalismo”

En el marco de la entrega de 80 viviendas del barrio Héroes de Malvinas, en Pirané, el gobernador Gildo Insfrán ofició como orador principal del acto central y se dirigió a los presentes llevando un mensaje reflexivo de este contexto político y social.

En principio, felicitó al área social del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) porque “evidentemente han hecho un excelente trabajo” en la selección de las 80 familias adjudicatarias de las nuevas viviendas sociales porque “se nota que son merecedoras”.

Asimismo, el mandatario se dirigió a los piranenses y les aclaró: “Hay algunos medios de aquí y de capital que dicen que acá no se hace nada, que el gobernador no viene nunca, el gobernador no hace falta que venga, cada obra que está es la presencia del Gobernador”.

“Si es por mí, yo estaría todos los días aquí pero la provincia es grande, tengo que recorrer todos los lugares y fíjense ayer y antes de ayer las maratónicas jornadas, así venimos porque el 26 de septiembre ya no podemos hacer ningún acto de gobierno, tiene que ser todo acto partidario”, explicó.

En ese sentido, Insfrán pidió “volver a recuperar los votos que hemos perdido el 13 de agosto” porque “si la gente confió en nosotros el 25 de junio, en un porcentaje elevado, ¿por qué no van a comprender que ahora más que nunca deben apoyarnos?”.

“Porque con un gobierno diferente no creo que podamos hacer estas obras, porque de las tres opciones que existen, dos, aunque tengan un lenguaje diferente, piensan lo mismo. Y aunque no me crean, yo les digo que va a ocurrir algo inédito en el país si se dan los resultados de las PASO, porque va a ser la primera vez que en nuestro país vamos a instaurar una dictadura por el voto popular”, sostuvo.

Y agregó: “Si se hace lo que ellos están diciendo son medidas inconstitucionales, por lo tanto lo primero que va a desaparecer es el poder ejecutivo, después con el poder judicial traerán una Corte a su medida y van a intervenir todas las provincias a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En este punto, el Gobernador recordó que el democrático no es el único sistema de gobierno que existe, sino que hay otros, como el dictatorial que ya se instauró en el país durante varios periodos, como en el ‘66 con Juan Carlos Onganía y el ‘76 con Jorge Rafael Videla.

“Cuando ese candidato dice que va a sacar la coparticipación porque es un robo, que cada provincia y municipio debe arreglarse con su recaudación, está dando el certificado de defunción al federalismo; y va a cumplirse el sueño de los ingleses, de que Argentina se disuelva y se creen un montón de republiquetas”, expresó.

Y añadió: “Por supuesto cuando los hermanos se desunen es más fácil cazarlos de a uno, como pato en la laguna”.

En cambio, diferenció Insfrán, “los caudillos federales ya lucharon por esto, se derramó sangre de argentinos para que se tenga un sistema federal”, por lo que consideró que ni el candidato libertario ni la de Juntos por el Cambio “pueden hablar de patriotismo” ya que una, durante la pandemia pidió cambiar las Malvinas por vacunas, mientras que el otro “dice que es admirador de Margaret Thatcher, la que dio la orden para que hundan el crucero Belgrano y que murieron más de 300 soldados”, durante la Guerra de Malvinas.

“Yo no les vengo a decir que en el país está todo en orden, que la economía brilla y que viven regio; yo sé que no, como también sabe nuestro candidato de Unión por la Patria, pero tenemos que contar toda la verdad, estamos pagando nosotros la herencia de la presidencia de (Mauricio) Macri”, argumentó.

Y profundizó: “Para más tuvimos después una pandemia, una guerra que todavía no se define, una sequía terrible”.

De esta manera, el titular del Ejecutivo recordó que Mauricio Macri “antes de irse cuando perdió las PASO súper endeudó el país, pero no lo hizo para mejorar la industria, generar más puestos de trabajo, tomó para que sus amigos fuguen divisas al exterior”.

“O sea que ellos se beneficiaron con ese crédito, que es un grupo que yo llamo la oligarquía porteña y ahora resulta ser que desean que paguemos todos con el hambre y sufrimiento de todos los argentinos”, cuestionó.

Y sentenció: “Esto es injusto y esto es lo que se juega el 22 de octubre, estas cosas tenemos que defender y tenemos la única herramienta para defender, el voto; porque los peronistas hacemos la revolución en paz, Perón nos enseñó que entre la sangre y el tiempo, elige al tiempo”.

Además, Insfrán valoró “las medidas que está tomando nuestro candidato para ver cómo beneficiar a nuestra población” y admitió que “es cierto que tanto el IVA como ganancias son impuestos coparticipables y nos están sacando recursos a nosotros, pero no son para fugarlos, sino para darle al Pueblo”.

“Ustedes quédense tranquilos porque nosotros los gobernadores, sobre todo del Norte Grande, de algún lado vamos a recuperar los recursos provinciales y que le corresponde a los municipios, pero vamos a estar con la conciencia tranquila de que los beneficiarios de esa pérdida pasajera de recursos sabemos que va destinado para que la gente pueda sobrellevar esta situación”, aseveró.

Obras

En otro orden, Insfrán enumeró las obras que se encuentran en ejecución en dicha localidad que son 80 viviendas más, la refacción y ampliación de las escuelas N° 158, N° 2 y de la Escuela Técnica N°3, la refacción del Hospital Distrital, 640 metros de pavimento y desagües pluviales de la avenida Alberdi, el acondicionamiento del canal de alimentación y reservorio, la estación de bombeo para recarga de agua cruda y tres estaciones de bombeo con 5.341 metros de cañerías de impulsión, así como el sistema de desagües cloacales y 5.038 conexiones domiciliarias.

También en colonias cercanas se están ejecutando la refacción y ampliación de la escuela N° 314 en Santa Cruz, la N° 192 en El Guajó, la N° 84 en El Gato y la escuela N° 466 en El Saladillo.

Y, finalmente, anunció la construcción de las escuelas N° 526 y N° 90, refacción de la N° 98, el Polideportivo Municipal y la ampliación de redes de agua potable para las nuevas viviendas.