Vecinos y vecinas del barrio Santa Rosa no serán desalojados y se continuará trabajando en el ordenamiento territorial del Lote Rural 43

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, se mantuvieron una serie de -Reuniones de Trabajo- con la actual Secretaria de Obras Públicas, Ing. Malena Gamarra, junto al Director de Catastro y Tierras Fiscales de la Municipalidad, Dr. Rubén Duré, durante esta semana, y de la que participaron, además, la Defensora Adjunta Sylvina M. Portillo y la Asesora Letrada Dra. Carolina Ruiz Diaz, quienes con todos los antecedentes y documentaciones topográficas, abordaron la situación de unas cinco cuadras aproximadamente del Barrio Santa Rosa -Lote Rural 43- calle Nacimiento Filho, entre Ausberto Ortiz (Ex Segundo Sombra) y Moratalla, donde se encuentran asentadas aproximadamente más de 50 personas, que habían sido denunciadas por un particular e intimadas a desalojar sus viviendas en un plazo de 24 horas. Desde el Organismo de la Constitución, se recordó que, de las constataciones llevadas adelante en la zona, se determinó que, en la misma, viven efectivamente hace más de 30 años numerosas familias, cuyas viviendas de materiales, cuentan con energía eléctrica instalada por la Empresa Refsa S.A., más agua potable e incluso servicios de internet. En este sentido, se aclaró que, la defensa legal de los vecinos se concretó en tiempo y forma en el Expediente M – 1870/22 que posee trámite por ante la Secretaria de Obras Públicas, por lo que, por esa vía, los mismos se encuentran debidamente resguardados. No obstante, lo cual, se agregó que, dadas las particularidades en cuanto a la ubicación física de la construcción de las viviendas en el lugar, “el propio Director de Catastro y Tierras Fiscales, Dr. Rubén Duré, expresó que oportunamente se deberá coordinar con diferentes Organismos del Gobierno Provincial, tales como Ministerio de la Comunidad, Instituto Provincial de la Vivienda y otros, para encontrar las mejores opciones a esta situación, sin perjudicar a ninguna familia del lugar”. Entre tanto, desde el Organismo de la Constitución, se procederá a convocar a todos los interesados, para de esta manera, proseguir con las acciones y gestiones necesarias que los lleven a una regularización dominial y ordenamiento territorial, en beneficio de todas las vecinas y vecinos del Barrio Santa Rosa.