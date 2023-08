Tributos a Sandro y Arjona en el Teatro de la Ciudad

El Teatro de la Ciudad albergará dos shows tributos a grandes artistas de la canción: por un lado a Sandro y por otro a Ricardo Arjona. La cita es el 14 de octubre anticipando la celebración del Día de la Madre.

El primer recital programado para las 20 estará a cargo de Oscar Miranda, el máximo imitador de “El Gitano” de Argentina, mientras que el segundo protagonizado por Alejandro Brumer se realizará a partir de las 22.

Los tickets para el Tributo a Sandro se pueden adquirir en Mozart (España 415), en tanto las entradas on line para el Tributo a Ricardo Arjona se compran en el portal www.quieroya.com.ar

Cabe resaltar que Oscar Miranda es oriundo de Córdoba y mecánico de oficio. Su salto a la fama se produce cuando es descubierto por el productor cordobés Jorge Zapata, quien lo lleva a presentarse en el programa “Telemanías”. Luego vendrían doce temporadas de teatro en Villa Carlos Paz, pero recién en el 2014 logra un gran reconocimiento a nivel nacional tras aparecer en Showmatch para rendir homenaje a “Sandro de América”.

Durante el 2022 y este año, el imitador sorprende con sus performances en el programa “Yo Soy” de Chilevisión, donde llega a la final. El increíble parecido físico y el tono de su voz causan gran impacto tanto en los espectadores como en el jurado.

El doble de “El Gitano” (el único reconocido como tal por su viuda Olga Garaventa) cuenta que tuvo el enorme placer y privilegio de conocer a la estrella al finalizar un show en el año 2002: “llovía a cántaros y abajo del escenario estábamos: Aldo Aresi (representante), Daniel Suárez (biógrafo) , un policía y yo. Estaban las "nenas" y Sandro no podía salir, así que me propusieron que disperse a las fans haciéndome pasar por él, trajeron unas capas para taparme, pero a último momento, me pidió que no lo haga porque podía ser peligroso para mí. Me abrazó y me dijo: "Gracias por el gesto. Cuando yo me muera no vengas a cobrar herencia".

Por su parte, Alejandro Brumer destaca por la perfección, el sentimiento, la minuciosidad y el respeto con el que transita y aborda este tributo a Ricardo Arjona, además de sus rasgos fisonómicos idénticos al cantautor nacido en Guatemala.

En el 2013 se presenta en el programa “Yo canto como” del canal “Quiero música” y en “A todo o nada” de Canal 13. Por otra parte, en el 2016 tiene la oportunidad de sorprender a la cantante guatemalteca Gaby Moreno, ganadora del Grammy Latino” y de cantar juntos el tema “Fuiste tu” en el programa “Rock TV” del canal “Much Music”.

Un año después, en Canal 13 participa de la final con otro imitador en “Hacelo feliz”. Luego el mismo duelo se repite en “Lo de mejor de la familia”, ambos programas conducidos por Guido Kaczka. En el 2022 visita los estudios de “América TV” para presentarse en el programa “Es por ahí” conducido por Julieta Prandi y el Tucu López. En abril de este año, le toca actuar en la primera final de imitadores de “Bienvenidos a bordo”, envío de Canal 13 que cuenta con la conducción de Laurita Fernández. También tiene destacadas participaciones televisivas en TELEFE, C5N y canal 9.