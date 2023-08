Trabajan para restablecer los servicios del PAMI mientras se aplican protocolos para garantizar la atención y remedios a afiliados

Tras 6 días del hackeo, desde el PAMI aseguran que los medicamentos y las prestaciones están garantizadas para todos los afiliados y el restablecimiento de sus atenciones se daría cuanto antes, después de haber sufrido una vulneración en su sistema informático que afectó el acceso a todos los trámites web que realizaban los afiliados. El hackeo se produjo por el ransomare Rhysida, software malicioso, cuyo nombre se le asignó por la palabra Ransom que significa rescate. El objetivo que persiguen las personas que lo ejecutan es secuestrar datos y pedir fuertes sumas de dinero por ellos.-Hace una semana la obra social de los jubilados y pensionados PAMI, sufrió un ataque informático, por este motivo, tuvieron que cambiar la modalidad de atención. Por este cambio, volvieron los reclamos de los afiliados por el cobro de un plus, por parte de algunos profesionales, para redactar órdenes y recetas médicas. El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en coordinación con el actual Director Ejecutivo de la UGL XXIII Formosa del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) Dr. Luis Kayser, solicitamos a la gente que denuncie estas anomalías y abusos de quienes pretenden sacar provecho de esta situación. Los profesionales prestadores de la obra social no deben cobrar ningún adicional por la atención y es importante que, si esto sucede, se acerquen hasta las oficinas y denuncien estos temas; dado que todos los médicos de cabecera y farmacias que trabajan con PAMI están avisados de la situación que el sistema está atravesando y que, hasta que no se normalice, deben realizar y aceptar las ordenes y recetas en papel. De esta manera, la Farmacia Bancaria, Recalde, San Luis I ubicada en Moreno y Saavedra, Farmacia Moreno, Farmacia Formosa I ubicada en Belgrano y José María Uriburu, Farmacia Formosa II en Mitre y Saavedra y la Farmacia Ferreyra “están obligadas a recibir recetas manuales, por lo que los afiliados deben ser atendidos con las mismas mientras dure esta contingencia. En cuanto a las consultas médicas, derivaciones y urgencias en la Ciudad de Formosa, Clínica Del Angelo S.R.L. que brinda servicios en Av. Italia 1654, junto al Sanatorio González Lelong en Av. González Lelong 197, el Hospital Central en Padre Patiño 1163, junto a otros prestadores de las Ciudades de Las Lomitas, El Colorado e Ing. Juárez, están atendiendo con normalidad a los afiliados del PAMI. En este contexto, el Ombudsman Provincial, junto con las Autoridades de la Delegación del PAMI Formosa, “destacaron la colaboración que vienen brindando la mayoría de los -Médicos de Cabecera-, que son aquellos que tienen a su cargo unos 700 pacientes y que continúan trabajando para garantizar la salud de los afiliados, más allá de que existan algunos profesionales que han sido denunciados por ante el Organismo de la Constitución por no querer atender a sus pacientes en esta situación, dado que, especulan con que no se les pagaría su consulta y ello en la práctica no es así, toda vez que mediante la Disposición Nº 1426/2023, el Instituto Nacional de Servicio Social para Jubilados y Pensionados, estableció en su Art. 3º que las prestaciones deberán ser brindadas y luego emitidas e informadas con posterioridad, una vez que se reanuden los sistemas institucionales, estableciéndose también en su Art. 5º la prórroga de todos los plazos y fechas de corte para el envío de información de todas las prestaciones realizadas, conforme el cronograma que será oportunamente comunicado por el PAMI a nivel nacional”.