Solicitaron que las industrias alimenticias que firmen los acuerdos de precios garantincen la distribución de sus productos

En el transcurso de la mañana, se concretó una -Reunión de Trabajo Interinstitucional- en la Sede de la Defensoría del Pueblo, que contó con la presencia de la Directora de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación Dra. Alicia Peressutti, Autoridades de la Federación Económica de Formosa, el Vicepresidente Dr. Juan C. Martínez, el Tesorero Contador Abraham Friddman y por la Capymef, su Presidente Sr. Carlos Alejandro Werlen y su Tesorero Fabián Hryniewicz Coordinador de las Comisiones de Ciudades de Frontera y de Lucha contra la Ilegalidad, quienes fueron recibidos por el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, la Defensoria Adjunta Sylvina M. Portillo, el Secretario Letrado Dr. José P. García, junto al Responsable de la Oficina de Reclamos de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Formosa, Dr. Julio N. Santander. En el abordaje de diversas temáticas, se informó que, hasta el mediodía del día de la fecha, no se había logrado la firma de un Acuerdo a Nivel Nacional con las Industrias Alimentarias para la fijación de precios de referencia, continuándose con las gestiones respectivas. Los Representantes de las Cámaras Locales sostuvieron que, es necesario a nivel nacional, determinar la construcción de la cadena de valor, que comprende los pasos que tiene un producto desde la etapa de producción hasta la de distribución, es decir, debe necesariamente existir un control real de costos hasta el precio de venta por producto, para así localizar las distorsiones de precios, ya que, al productor le pagan siempre un mínimo y en la cadena de distribución se observan importantes aumentos que termina enfrentando el consumidor final. Por otra parte, se solicitó al Secretario de Comercio, Matías Tombolini y al Coordinador General de la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios, dependiente del Ministerio de Economía, Guillermo Michel, que el Nuevo Acuerdo al que se proyecta arribar, no solamente debe contar con los integrantes de ASU (Asociación Supermercados Unidos), sino también con la CGA (Confederación General Almacenera de la República Argentina), entidad que nuclea a los almacenes y autoservicios de todo el país, con la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), para de esta manera, llegar a todas las bocas de expendio en nuestro territorio nacional. Se peticionó, además, “que las industrias alimenticias que firmen los acuerdos de precios, garanticen la distribución de sus productos a todas las provincias por medio de sus distribuidores oficiales, para lograr efectivamente un impacto social que beneficie a los consumidores, tanto en la Ciudad Capital, como en el Interior Provincial”. Expusieron la necesidad de lograr “una regionalización de precios”, urgente por los altos costos logístico. Es que, los precios de diversos productos comercializados en provincias como Formosa, siempre fueron superiores, comparados a grandes centros de distribución como Buenos Aires. El costo de transporte, hasta los peajes a raíz de la distancia, hace que los perjudicados terminen siendo los consumidores de las Provincias del Norte Argentino alejadas de los principales centros urbanos y de comercialización del país. Desde la Defensoría del Pueblo, se advirtió que el desafío pasa por buscar programas y acuerdos que contemplen los costos extras que representan traer mercaderías desde los grandes centros de comercialización. Por ello, el Ombudsman Provincial, señaló que, hemos requerido una “Regionalización del Programa Precios Justos”; siendo esta medida, otra manera de federalización y con ella, lograr beneficios para todos los habitantes de las provincias del NEA y NOA.