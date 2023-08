Samaniego sobre el Torneo de la Amistad: “Se logró con el desarrollo estratégico e integral de la infraestructura básica y social que tuvo el oeste formoseño”

En el marco del Segundo Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” que se disputó este fin de semana en la localidad de El Potrillo, el diputado provincial del PJ, Agustín Samaniego, sostuvo que esta actividad se logró “con el desarrollo estratégico e integral de la infraestructura básica y social que tuvo el oeste formoseño”.

“Este fin de semana pasado Formosa vivió momentos de características trascendentales y únicas. De esos que constituyen simbólica y materialmente la representación de los resultados de un proceso histórico, y al mismo tiempo síntoma y bisagra para el futuro, irrupción de lo bueno que viene para nuestra sociedad”, indicó.

Y agregó: “En la localidad de El Potrillo, ahora convertido en un auténtico pueblo, en lo más oeste de nuestra geografía provincial, cerca de mil quinientos mujeres, de 78 equipos de futbol, se encontraron para disputar un torneo que mejor nombre no puede haber llevado, de la Amistad; disputándose el trofeo que lleva el nombre del hacedor de la gigantesca y ciclópea transformación de nuestra fisonomía provincial, Copa Gildo Insfrán”.

El legislador consideró que “todo fue alegría, encuentro e integración verdadera, fraterna y amorosa”, ya que participaron “en un ambiente de unión, familiaridad y compañerismo, equipos deportivos femeninos aborígenes de las tres etnias Wichi, Toba y Pilagá, y criollas de los departamentos Ramón Lista, Matacos y Bermejo, con algunos equipos invitados de otras localidades de la provincia. Todo fue Modelo Formoseño en su máxima y palmaria expresión”.

“Alegría que solo puede emanar de las mujeres. Que son, y se sienten protagonistas de un nuevo tiempo. Así lo señalaron las tres comprovincianas que hablaron en el acto. Con una hermosa sonrisa en sus rostros destacaron la seriedad y responsabilidad, con que encaran este presente, y la confianza que les genera el futuro que están construyendo con sus propias manos. En absoluta libertad y autonomía, ejercen su derecho a influir en la construcción de su devenir, en igualdad de condiciones y posibilidades que los varones”, recordó.

Y añadió: “Señalaron con firmeza que no olvidan el pasado. Pero no lo miran con nostalgia ni resentimiento. Lo hacen para saber de qué realidad vienen sus comunidades, y como un modelo político de justicia e inclusión social cambió, y lo cambió para siempre. Y no solo cambios materiales, que son muchos, sino también intangibles y espirituales”.

En ese sentido, Samaniego expresó que, si bien se generó un “ambiente de competencia” por querer ganar, pero fundamentalmente fue “de unidad para decirse y decirle a toda la sociedad que, en paz y armonía, vienen a ser actrices principales y con perfil alto del porvenir de Formosa”.

Y destacó: “Exclamaron a viva voz que renuevan su inquebrantable voluntad y decisión de ser las guardianas y custodias del Modelo Formoseño, convocatoria que les hiciera hace años el Gobernador Insfrán”.

“Hace unas pocas décadas era inimaginable hacer un evento de esta envergadura en el oeste de la provincia. Esto se logra con el desarrollo estratégico e integral de la infraestructura básica y social que tuvo todo el oeste formoseño. Si hay algo que no regalan los pueblos es el amor hacia sus líderes. El gobernador Gildo Insfrán para ganarse el cariño y el apoyo de la enorme mayoría de su pueblo, más del 70 %, lo hizo con esfuerzo inconmensurable y un amor profundo por lo que hace y hacia su pueblo. Eso es algo que no entienden y no van a entender nunca los pesimistas y los sufridores de siempre”, aseveró.

Por último, el diputado justicialista felicitó a los organizadores y organizadoras de “este magno evento” a los que catalogó como “militantes que no le esquivaron al esfuerzo y que trabajaron mancomunadamente con todos, siempre con una sonrisa y una mano al servicio, para que todo salga tan perfecto como salió”.

“Somos una provincia orgullosamente multiétnica y pluricultural. Sabemos los que queremos y hacia dónde vamos. No necesitamos patrones ni tutores. Entiéndanlo de una buena vez. Nuestra confianza está cifrada en nuestro pueblo. En nuestra juventud. En nuestras mujeres. En nuestro modelo político y en nuestro conductor que no deja amilanar a pesar de tantos ataques que recibimos”, concluyó.