Parola: “El Peronismo fue el primero en la historia que reconoció a los adultos mayores como sujetos de derecho”

La actual diputada nacional y candidata al mismo cargo por Unión por la Patria, la doctora Graciela Parola, se refirió a la inauguración de la Casa de la Solidaridad del barrio Obrero, llevada a cabo este lunes 28 por el gobernador Gildo Insfrán.

Según recabó AGENFOR, inició su alocución recordando que “el general Juan Domingo Perón decía que la justicia si no era social y si no se arrancaban las vendas hipócritas de los privilegios que la enceguecían, no era justicia, no era nada”.

Además, señaló que “un 28 de agosto de 1948 se proclamaron los derechos de la ancianidad, un decálogo de derechos de las personas mayores que luego fue incorporado a la Constitución Nacional de 1949 en su artículo 37 y también tomado meses después, en noviembre de 1948 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, justamente a instancias del Gobierno argentino”.

En contexto, aseguró que “el Peronismo siempre entendió que la justicia y la solidaridad son manifestaciones superiores de la condición humana y fue el que por primera vez en la historia reconoció a los adultos mayores como sujetos de derecho, como sujetos de intervención”.

Añadió además que “instaló los conceptos de envejecimiento, de ancianidad y a quienes atravesaban esa etapa de la vida como destinatarios de políticas sociales y sobre todo de justicia social”.

Seguidamente, Parola subrayó que “no solo enfocó a los adultos mayores desde el punto de vista social, sino también que lo hizo desde la salud porque una no puede ser sin la otra y, estos conceptos en Formosa son conocidos, porque aquí hacemos Peronismo”.

“Son conocidos porque justamente las bases de nuestro Modelo Formoseño están contempladas en la doctrina nacional justicialista y nuestra Constitución también se enmarca en estos conceptos”, estimó.

A modo de ejemplo nombró la inauguración de la Casa de la Solidaridad del Obrero, manifestando que “no solo es una obra que se encuentra en el corazón del barri, sino que es tener un Estado presente que mediante su intervención llega a transformar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

Año electoral

En referencia al contexto político por las próximas elecciones generales que se desarrollarán el 22 de octubre, la legisladora nacional aseveró que “ya hemos escuchado muchísimos discursos, tanto desde nuestro espacio político como de la oposición” y sostuvo que “nosotros construimos y ellos destruyen”.

A esta declaración agregó que desde la oposición “hasta ahora solo se ha escuchado propuestas de destruir el Estado, la Universidad y la educación pública, la salud a través de la privatización, y las obras como estas por el simple hecho de que no piensan en los adultos mayores y en las personas con discapacidad, porque para ellos este sector es descartable, porque no produce y no es rentable”.

Y advirtió que “si la derecha llega al Gobierno nacional no va a haber políticas para acompañar a este sector de la sociedad”, es por ello que afirmó que “está en nuestras manos que la derecha no vuelva a ser Estado en la Argentina”.

“Nosotros creemos en el Estado presente, en su intervención para la distribución equitativa de los recursos. Está en nosotros hoy y ahora elegir si vamos a ser protagonistas, artífices de nuestro propio destino o vamos a ser meros espectadores y cómplices de ver cómo la derecha se lleva puesto lo que hemos logrado”, expresó categórica.

Por eso, exhortó a que “salgamos a militar casa por casa, boca a boca, puerta a puerta, estemos al lado del vecino, del que nos necesita y también del que no. Y hagamos de una vez y para siempre realidad eso que con tanta fuerza cantamos cuando entonamos nuestra más maravillosa música, que reine en el pueblo el amor y la igualdad”, cerró.