La conmemoración del Día del Abogado nos invita a reflexionar sobre la función que desempeñamos sin la cual no podría concebirse el estado de derecho”

Así lo resaltó desde el busto de Juan Bautista Alberdi, el Presidente del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa, Doctor Horacio Gorleri. Desde el acto central por el Día del Abogado, fue energético en afirmar que en estos tiempos difíciles: “El abogado no se entrega, no se retira porque cree en la fuerza arrolladora del derecho”.

Con presencia de autoridades gubernamentales, del Consejo Profesional de la Abogacía, la Comisión de Jövenes Abogados, Colegio de la Magistratura y la Función Judicial, abogados y abogadas, público en general, se realizó este martes 29 de agosto, en el busto a Juan Bautista Alberdi, Dean Funes y 25 de Mayo de esta Capital, el Acto Central por el Día del Abogado.









Discurso del Doctor Gorleri

“Rendir homenaje no es erigir una estatua, no es recordar un aniversario, rendir homenaje es tomar la posta en los puestos de lucha en pos de la Argentina que soñaron nuestros patriotas, como reconocimiento perenne y de gratitud de su pueblo”.

“Somos conscientes de que tenemos la obligación histórica de asumir un papel desde nuestra corriente ideológica que nos permita valorar la idea de la solidaridad que se opone a la indiferencia, ante el dolor de los que no gozan de derechos y retomar con valentía desde el lugar que la historia nos asignó la defensa de los logros de la era constituyente como altísimo exponente de creación heroica y de fundación jurídica”.

“Estamos ante quién sentó las bases de un país federal que abrace y concilie las libertades de cada provincia y las prerrogativas de toda la Nación como solución inevitable y única mediante la combinación de los dos grandes términos del problema argentino, la Nación y la Provincia”.

“En tiempos complejos el abogado se mueve con sabiduría, porque no elegimos una profesión ni para débiles, ni para tibios, el abogado no se desalienta, no se amilana, no se entrega, no se retira porque cree en la fuerza arrolladora del derecho”.

“En un mundo de justos seríamos innecesarios, pero en el mundo de los hombres somos imprescindibles. Cada abogado que camina los pasillos de los tribunales merece nuestra admiración y respeto. No hay días de lluvia y no existen feriados cuando el deber manda”.

“En este derrotero sabemos que somos auxiliares de un engranaje. La deshonra de algunos no oscurece el accionar de muchos, el trabajo silencioso de los sin nombres”. “De aquellos que fueron nuestros maestros de quienes admiramos, de los que entregaron su vida, su tiempo, su salud y su esfuerzo pidiendo justicia para otros”.

“Juan Bautista Alberdi nos enseñó que los intereses de los abogados no se limitan sólo al ejercicio profesional en defensa de intereses particulares, sino también a la preocupación por las instituciones republicanas”.

“El gran jurista nos legó un proyecto de país y un modelo de organización sustento en reglas, normas, valores, y ética por ello estamos obligados a no claudicar”. “Con sus bases y puntos de partida nos entregó la bandera de la libertad. Bandera que no pertenece a ningún grupo, es patrimonio de todos los argentinos”.

Colegas acabamos de entonar las estrofas: “Sean eternos los laureles que supimos conseguir”. “El deseo inmortalizado en el Himno Nacional nos debe servir como inspiración, porque no son pocas las conquistas. Ese país generoso imaginado por Alberdi se alza altivo aún, pues demuestra al mundo que es capaz de cobijar a quienes buscan una tierra de esperanza”.

“El desempeño profesional es una acción proactiva desde el lugar en donde ejercemos nuestra vocación sin pasar por sobre nuestra conciencia y convicciones y sin rendirnos ante la popularidad. Y ellos nos pone siempre en el centro de l escena porque somos quizás los únicos capaces de revertir las situaciones alarmantes, porque fuimos formados para convivir con los conflictos, hacer concesiones, mediar y conciliar; pero sobre todo fuimos educados para transformar la realidad”.

“La conmemoración del Día del Abogado nos invita a la reflexión sobre la función que desempeñamos sin la cual no podría concebirse el estado de derecho en su constante dinámica convergen además del libre ejercicio el servicio público en todas sus vertientes como también la investigación y la docencia”.

“El paso de quienes nos precedieron nos unifica, y el deseo de dejar un legado a quienes no sucederán nos alienta. Estamos para decirles a los jóvenes que no se teme al futuro cuando el pasado se construyó sobre bases firmes. Hemos navegado con tormentas y sorteamos una y otra vez mil escollos”.

“Las páginas de la historia de los pueblos que avanzaron están cubiertas de guerras, hambrunas, alianzas, y sacrificios. Pudieron sobreponerse y hoy lideran el mundo civilizado”.

“La paz, la unidad en la diversidad, la identidad cultural, la inteligencia, la capacidad de reinventarnos que nos posicionan al mundo y esa fuente inagotable de conocimientos que debemos a las universidades argentinas, sólo puede iluminar un futuro mejor. Por ello confiamos que estamos destinados a triunfar”.

Y en cada amanecer recordemos a Cicerón que nos dijo: “Que las armas cedan a la toga”, a lo que agregó: “Que la toga se convierta en arma para que el testimonio de nuestra conciencia y de nuestras acciones sean de mayor precio que todos los discursos de los hombres”.

“Hoy más que nuca los abogados tenemos que luchar”

A su turno, la fiscal de estado de la provincia de Formosa, Doctora Stella Maris Zaballa, destacó la figura de Alberdi resaltando que fue hombre muy importante en todo lo que significa la Constitución Nacional.

Aludiendo en general al Día del Abogado, la Doctora Zaballa reflexionó sobre el rol de los abogados, como personas que aman y abrazan con amor, dedicación y vocación su profesión.

“Es una lucha permanente y ardua por la Justicia. Es luchar siempre y más en los tiempos que corren donde se escucha tanto hablar de justicia, pero muchas veces no hay justicia”.

“Hablar de la vulnerabilidad de los derechos consagrados por nuestra Constitución que han costado años de dolor y lucha al pueblo argentino y quieren dejar sin efecto los pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional”, advirtió.

“Hoy más que nunca los abogados tenemos que luchar, explicar muchas de las cuestiones que se debaten para continuar con todo lo que representa la Justicia”, afirmó.

Explicó seguidamente que la Fiscalía de Estado tiene un papel muy relevante en cuanto a la defensa de los derechos jurídicos de la Provincia. Recordó a la vez que ejerció 30 años en la Justicia:

“Me ha tocado defender a la Provincia, y he asistido con perplejidad a ataques muy fuertes e injustos donde se dijeron muchas mentiras y se ha denostado a una Provincia que ha luchado tanto para llegar a donde está ahora”.

“No olvidemos los años de postergación a nuestra Provincia”. “Lamentablemente hemos asistido a que se ha utilizado el ámbito judicial para atacar a la Provincia; se ha utilizado a la Corte Suprema para intentar avasallar derechos de la Provincia en el sistema federal de gobierno y de nuestro derecho como Provincia, pero no han podido porque la verdad termina por imponerse”, aseveró para completar la Fiscal de Estado.