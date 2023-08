“Hace días están cortando la ruta, estamos preocupados”, señaló dirigente aborigen

El dirigente de la comunidad de Misión Tacaaglé Copiyé Guzmán manifestó su preocupación por el corte de la ruta nacional N°86 que desde hace varios días lleva adelante un grupo minoritario de personas, interrumpiendo el tránsito vehicular.

Guzmán, quien se desempeña como coordinador del Instituto de Comunidades Aborígenes en la zona, se reunió este miércoles 2 con el jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Antonio Ferreira, y lo puso al tanto de esta situación.

En contacto con AGENFOR subrayó que “el reclamo es por un pedido de viviendas” pero aclaró que en ningún momento estuvieron dispuestos al diálogo sino que directamente decidieron tomar dicha medida de fuerza.

“Ellos no dialogan conmigo, hace unos días están cortando la ruta y estamos preocupados, porque esa no es la solución, sí el hablar”, volvió a insistir al mismo tiempo que denunció que “algunos de los que están reclamando ya tienen vivienda”.

“En la comunidad ya tenemos 120 casas y ahora estamos trabajando con la red de agua potable, además tenemos todas las obras, escuela, hospital, luz en la avenida, no nos falta nada”, aseguró.

“Ellos no dialogan conmigo, les dije para acompañarles a Formosa para que hablen con las autoridades y les expliqué lo que quiere saben, pero no quieren. Hoy el doctor Ferreira me recibió y hablamos sobre varios temas y me dijo que vamos a solucionar de a poco cada necesidad, porque me aclaró que no somos los únicos, que hay muchas personas en la provincia con pedidos”, declaró.

“Me da vergüenza con los vecinos de las localidades aledañas porque me llaman y me preguntan que pasa y nos toman de malos, pero no es así, porque es la minoría la que toma la decisión de cortar la ruta”, acentuó.

Por último, afirmó que “llegaron las obras del Gobierno a la comunidad, por eso siempre estoy agradecido al Gobernador, porque nos escucha, pero siempre hay un grupo pequeño que no quiere escuchar”.