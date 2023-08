Fischer: “Desde Formosa vamos a encabezar la lucha”

Tras la exhortación del gobernador Gildo Insfrán de revertir los resultados de las PASO a nivel país el contador Ricardo Fischer, subsecretario de Economía Social de la provincia aseguró que Formosa encabezará esa lucha.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) en el marco del operativo Por Nuestra Gente Todo que el primer mandatario provincial encabezó este sábado en el barrio Mariano Moreno, consideró que el discurso de Gildo Insfrán debe llegar a todo el país.

“El discurso del gobernador Gildo Insfrán es el que tenemos que llevar todos los argentinos casa por casa, empezando por los gobernadores de las provincias en que ganó Unión por la Patria y ahora ganó Javier Milei” expresó.

Fischer coincidió con Insfrán al señalar que “No se trata de un voto pensante, es un voto enojo de la situación del país a causa de la inflación, suba de precios, la gente no llega a fin de mes, quiso expresar su bronca con el voto, pero no se dio cuenta que si repite esa intención en octubre, no va a expresar la bronca, sino que va a suicidarse” advirtió.

Dijo que las dos propuestas de la oposición proponen privatización. “El que tiene plata puede estudiar, ir a la universidad, atender su salud, viajar, y el que no tiene, tiene que morirse. El pobre tiene que desaparecer y solamente vivirán los que tienen plata” enfatizó.

“En esto la economía social queda absolutamente destruida, y a este país lo vamos a reconstruir desde una economía que apunte a un hombre de carne y hueso, porque primero tenemos que hacernos fuertes los argentinos como personas, después como sociedad y después salir a pelear por los derechos que logramos con Juan Domingo y Eva Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández” subrayó.

Por ello dijo que será desde Formosa que comenzará esta lucha por revertir los resultados electorales del país, para conseguir que en las elecciones generales del 22 de octubre, triunfe un modelo nacional y popular.