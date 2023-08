Elecciones no docentes en la UNaF

Está previsto que el acto comicial se desarrolle de 8 a 18 horas en el campus universitario.

Este jueves 24 se realizarán las elecciones de los representantes (consejeros directivos y consiliarios superiores) del claustro no docente en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), motivo por el cual abogan por una jornada electoral “democrática y transparente”, exigiendo el acceso libre e irrestricto a la prensa y seguridad policial para evitar incidentes.

Al respecto, el secretario general del gremio ATUNF, Milcíades Olmedo, refirió que “es la primera vez que se va a centralizar todo en el caso de los no docentes y que el rector (Augusto Parmetler) determina hacer un asueto administrativo y académico para que no circulen otras personas dentro del campus universitario”, cuando “siempre en la historia de nuestra Universidad se han dictado las clases y los administrativos han trabajado normalmente”.

En ese sentido, a manera de advertencia, recordó los violentos incidentes que se vivieron hace dos años también en las elecciones docentes, cuando patotas alineadas a la actual dirigencia desataron una batalla campal, agrediendo a profesores y alumnos.

Y rememoró también que el actual rector no permitió que los representantes legítimamente electos puedan integrar los Consejos Directivos de las unidades académicas y el Consejo Superior. “Nuestros compañeros fueron electos hace dos años y el rector Parmetler no los ha llamado a ninguna reunión de los Consejos y mucho menos a la Asamblea Universitaria”, denunció.

“Queremos una democracia transparente y que no ocurra lo que se sucedió en las recientes elecciones estudiantiles, donde no permitieron el trabajo de la prensa”, enfatizó, remarcando que “estamos cumpliendo 40 años de democracia en la Argentina y que no se permita visualizar lo que pasa en las elecciones en una Universidad es algo que no puede acontecer”.

Hizo notar que “está en juego la participación en el co-Gobierno de la Universidad, por lo que los compañeros y compañeras están ansiosos por ir a votar este jueves”, esperando que “se pueda vivir una jornada democrática, transparente y sin violencias de ningún tipo”.

Por su parte, Walter Benítez expresó que “los compañeros tienen miedo por la situación que se vive en la UNaF. Hace dos años atrás hubo un evento violento”.

“Les decimos que vayan a votar por la Lista Azul, que se presenta para mejorar el claustro no docente”, destacó.

Finalmente, alertó que siguen los desmanejos por parte de la actual gestión. “Dicen que la UNaF atraviesa una crisis económica y después nos enteramos que siguen dando mayores responsabilidades o contratan sin concursos a personas allegadas”, cerró.