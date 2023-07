Se pagaron los sueldos con aumentos y no habrá paro del transporte de pasajeros

Se necesitan 180 millones de pesos por mes para brindar el servicio de transporte de pasajeros y con los actuales subsidios nacionales, “se llega aproximadamente a 80 por lo que o el Gobierno Nacional gira más fondos como lo hace con otros distritos o los vecinos se quedarán sin colectivos o lo que es peor continuarán con un servicio altamente deficiente, sin posibilidades de optimización en este momento o a corto plazo”El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que en contacto con el actual Auditor y Operador designado por el Intendente Jorge Jofré de la Municipalidad de la ciudad, Dr. Fabián Cáceres, fue informado en relación al pago de los haberes con aumentos pactados en horas de la siesta a los trabajadores de la Empresa Crucero del Sur Agrupación. El Ombudsman Provincial, advirtió a todos los usuarios del transporte público que, por el Receso Invernal, donde los Establecimientos Escolares Públicos de todos los niveles, no tienen actividades áulicas, a pesar de que por instrucciones expresas del Gobierno Provincial “los Comedores Escolares” continuarán ofreciendo sus servicios con normalidad, en beneficio de miles de niñas/ os y adolescentes que concurren a los mismos. No obstante, lo cual, por instrucciones expresas del Gobierno Provincial, Gialluca afirmó que es “sumamente difícil y preocupante la situación del transporte público de pasajeros en nuestra provincia”, toda vez que continuamos inentendiblemente siendo marginados y discriminados de forma alarmante e irracional por el Ministerio de Transporte y de Economía de Nación, al cual “hemos cursado sendas Actuaciones para que actualicen y otorguen lo que le corresponde a los usuarios del transporte público de pasajeros, toda vez que no es posible mantener un servicio esencial en estas condiciones”. Se necesitan 180 millones de pesos por mes, para que el Servicio de Transporte brinde un servicio normal y si queremos que se mantenga y mejore, no va a ser posible, si las actuales Autoridades Competentes de Nación, “no giran los medios económicos necesarios, como si lo vienen haciendo con otras provincias”, sin ir tan lejos el Chaco está recibiendo mayores porcentajes de subsidios al transporte y Formosa, continúa esperando. Esto nos permite afirmar, que “no se produce la voluntad política necesaria para que los vecinos puedan ir a prestar sus servicios con normalidad y ya no sabemos con certeza que es lo que está pasando con este tema”. Todos se tiran la responsabilidad de un lado para otro y dentro de un proceso electoral como el que vivimos, las Autoridades Competentes a nivel Nacional “deben pensar, no en como quedar bien con sus declaraciones a los medios, sino más bien en cómo resolver los problemas estructurales que tenemos en la Argentina con los subsidios al transporte público”, máximo en el Norte Argentino, donde nadie tiene la posibilidad real de pagar un remis y quienes no tienen un motovehículo, directamente, se ven en figurillas para cumplir con sus obligaciones.