Responsable de Oncología del HAC destacó inversión estatal en equipamiento sanitario

La doctora Mabel Gill, responsable del servicio de oncología del Hospital de Alta Complejidad se refirió a la llegada del ciclotrón para el Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear “Presidente Néstor Kirchner”, y destacó que todo este equipamiento de última tecnología estará al alcance de todos los formoseños, valorando así la importante inversión del Estado en salud.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la profesional explicó que el ciclotrón es “una parte del equipo para realizar el PET es decir la tomografía por emisión de positrones, este aparato es el que fabrica el contraste que es un radiofármaco porque tiene un componente de material radioactivo que se tiene que hacer ahí en el ciclotrón”.

Consideró que se trata de “un adelanto muy importante, porque es el único PET que se tendrá en todo el NEA, no solamente será útil para los pacientes oncológicos, cardiacos, neurológicos no solo de la provincia sino todo el nordeste, y porque no también del Paraguay”.

Al referirse al tratamiento oncológico, explicó que no todos los pacientes con diagnóstico de cáncer son candidatos al PET, sino que existen indicaciones específicas, como “cuando una tomografía habitual nos de alguna sospecha de que el cáncer haya vuelto en alguna parte de su cuerpo”.

Precisó que en la tomografía por emisión de positrones es capaz de detectar lesiones tumorales y en este caso, aumentan las chances del paciente a ser operado y “eliminar toda la enfermedad de nuevo, es decir es un dato muy importante”.

En otros casos, el PET sirve para estadificar (en qué estadío está el cáncer) diagnósticos de melanoma (cáncer de piel) o cáncer de pulmón por ejemplo.

Además del área oncológica, este tipo de imágenes es de gran utilidad en las áreas de neurología, infectología, endocrinología y cardiología, entre otras.

“Es una herramienta terapéutica con alcance para todos los formoseños, sin necesidad de viajar a Buenos Aires y para nosotros los médicos agilizar mucho más los tratamientos y toma de conducta cosa que es fundamental para el paciente oncológico” enfatizó.

Gill sostuvo que “Es un orgullo tener todo este equipamiento, da a los formoseños una oportunidad enorme” al tiempo que destacó la implementación de las políticas de salud desarrolladas por el gobierno provincial.