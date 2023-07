Precandidatos de Unión por la Patria concretaron un encuentro con trabajadores de salud

Este viernes, desde las 18:30 horas, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sito en Paraguay 433, precandidatos y precandidatas a legisladores de Unión por la Patria, realizaron un emotivo encuentro con trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia.

Al respecto, AGENFOR dialogó con Adrián Muracciole, precandidato a diputado nacional suplente, quien destacó la importancia de que los tres legisladores de Unión por la Patria en Formosa lleguen al Congreso.

“Es importante porque los formoseños, las formoseñas, todo el pueblo argentino necesita la mayor cantidad de defensores de un proyecto nacional, popular y federal que defienda los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de los niños, y esos son los legisladores de Unión por la Patria”, aseveró.

Y aclaró: “Esto no es una mera respuesta de tipo ideológica, porque ustedes dirán: él es el candidato, va a defender eso. No, esto se basa en hechos. Hace poquito tuvimos en la Argentina una votación muy importante, por ejemplo, para que todas aquellas personas que habían trabajado toda su vida, pero en negro porque sus patrones no le habían hecho los aportes, y cumplían 60 años las mujeres, 65 los hombres, tuvieran la posibilidad de jubilarse de igual manera”.

En ese sentido, el precandidato indicó que los legisladores actuales del peronismo que son Graciela Parola, Nelly Daldovo y Ramiro Fernández Patri, votaron a favor de que estas personas se puedan jubilar.

“En cambio, los diputados de la oposición, de Juntos por el Cambio, de los libertarios, votaron en contra de que esas personas se puedan jubilar. Nosotros tuvimos la posibilidad de lograr el quórum y las mayorías, y finalmente la ley se aprobó. Hoy son 17 mil los formoseños y las formoseñas que se van a poder jubilar aún sin completar los aportes por esta ley que los beneficia”, esbozó.

Y aseguró: “Hay un montón de ejemplos como este que acabo de dar, en donde cuando de verdad se define quién está a favor de las mayorías populares, de los sectores más vulnerables, de los trabajadores, se ve que son los legisladores del peronismo”.

Por su parte, sostuvo Muracciole, los legisladores de la oposición son quienes “siempre defienden los privilegios de unos pocos” y “los que han defendido los blanqueos de capitales y la fuga, los que han defendido el endeudamiento, los que han defendido la flexibilización laboral”.

“Además, si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, veamos quiénes son los candidatos. Está Patricia Bullrich, ministra de Trabajo de De la Rúa, que les bajó 13% a los jubilados en el 2001; ministra de Seguridad de Macri, que todavía no puede explicar lo que pasó con Santiago Maldonado. Horacio Rodríguez Larreta, interventor del PAMI en el año 2000, cuando Favaloro se pegó un tiro, porque el PAMI en el 2000 le pedía coimas para pagarle la deuda que tenía”, detalló.

Y ratificó: “Esos son ellos, siempre han sido eso y siempre han defendido lo mismo. Han defendido los privilegios para unos pocos y cada vez que han llegado al Estado ha sido para hacer daño a las mayorías populares”.