El gobernador anunció la construcción de la Casa de la Solidaridad y la cancha de rugby para el barrio Namqom.

Insfrán: “No miremos al costado qué hace el compañero, miremos al frente qué hace el adversario”En el marco de un nuevo Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT) que se concretó este sábado 1 en la EPEP N°335 “Juan Carlos Arévalo” del barrio Namqom, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, anunció la construcción de una Casa de la Solidaridad y una cancha de entrenamiento de rugby para ese ejido urbano.

Al tomar la palabra, conmemoró el aniversario N°49 del fallecimiento del Teniente General Juan Domingo Perón a quien calificó como “nuestro líder, conductor, creador de nuestra doctrina, el más grande de la política de todos los tiempos”.

“General Perón: en Formosa brillará siempre la luz eterna del peronismo, aunque quieran hacerla desaparecer; en Formosa no lo lograrán, una vez más demostramos al pueblo formoseño y al pueblo argentino que en Formosa siempre vence el amor sobre el odio”, sentenció.

Unidad

En ese sentido, el mandatario invitó a la oposición local que “depongan su actitud” para que “trabajemos todos juntos por una Formosa pujante donde nuestro pueblo esté feliz” y que dejen de “pisotear y reírse de nuestros comprovincianos”.

“Recién decía Pablo (Sosa, quien lo antecedió en la palabra): hay alguien que prometió que si nosotros ganábamos por más del 60% se retiraba de la política y 24 horas antes de las elecciones se presentó para otro cargo más”, indicó.

Y agregó: “No puedo pedirle que cumpla su palabra, porque nunca la cumplió y siempre construyó en base a mentiras, pero la mentira no es solamente de esa persona, es la forma de hacer política a nivel nacional”.

En esa línea Insfrán aseguró que la oposición no tiene Congresos sino patrones que están en Buenos Aires y les dicen qué cargos ocupar al mismo tiempo que les arman las designaciones desde esa provincia.

“Y fíjense esa señora que quiere ser presidenta, hace unos días dijo que en nuestras universidades el 50% de los alumnos son extranjeros ¡qué barbaridad! las autoridades de educación nacional les contestaron que solamente el 4% son extranjeros, el resto son argentinos y van a universidades públicas”, señaló; y explicó que es “lógico que sea difícil ver el país federal desde un lugar unitario como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, donde sólo el 32% de los estudiantes van a escuelas públicas y el resto “tiene que pagar cuotas en privadas y el que no tiene, se jode”.

“Estos se están preparando nuevamente por si llegan a ser gobierno para recortar el ingreso en educación, salud, eso que dice Milei y dicen ellos es lo mismo, o sea que hay un sector que quiere un país para pocos y el resto con la ñata contra el vidrio”, insistió.

Y advirtió: “Pero desde Formosa les vamos a ir marcando el paso de que no es así, desde Formosa les vamos a ir diciendo a nuestros compañeros que entiendan la peligrosidad de lo que se juega ahora”.

En ese contexto, el gobernador fundamentó que hay dos proyectos de país en juego y que se podrá vencer “solamente deponiendo actitudes individuales como lo están haciendo y ojalá lo sigan haciendo, porque unidos somos invencibles”.

“No miremos al costado qué hace el compañero, miremos al frente qué hace el adversario”, expresó y sostuvo: “Desde aquí exhortamos a los compañeros y las compañeras de todo el país, nos tomamos ese atrevimiento con la autoridad que tiene este pueblo que demostró el domingo que en forma contundente decidió este proyecto, por eso yo como vocero de ustedes les pido a todos ellos: Únanse, decía el General Perón, porque sobre la unidad construiremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, hoy más que nunca”.

Asimismo, habló a los militantes del justicialismo formoseño y les dijo: “Les pido lo mismo como jefe político de este espacio en Formosa, yo sé que hay heridos, algunos dicen ‘perdí’ otros dicen ‘gané’, no, aquí nuestro equipo no perdió, ganó, a lo mejor no fueron elegidos para tal cargo, pero este es un espacio donde nos contenemos todos, porque si nos mantenemos hasta ahora es precisamente por eso, porque siempre entendimos que unidos, organizados y solidarios, somos invencibles”.

Voluntad popular

“El general Perón nos enseñó que a este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie, este es el mejor homenaje que le podemos rendir al tres veces presidente elegido por la voluntad popular”, sostuvo; y aseguró: “Jamás el peronismo llegó al gobierno por otro sistema que no sea por la voluntad del pueblo argentino”.

En este punto, Insfrán se refirió al reciente aniversario de la Provincialización de Formosa el 28 de junio pasado y recordó que si bien en 1955 se promulgó la ley, “no hubo tiempo de institucionalizar” debido al golpe de Estado en septiembre de ese año.

“Recién se logró en el 58, pero fue con proscripción del peronismo; y recién en el 73 nos dejaron votar a los formoseños por una fórmula peronista y a partir de ahí hemos ganado las elecciones hasta hoy, no así en los periodos de la triste dictadura del 76 al 83, pero igual tuvimos siempre gobiernos peronistas, así que podemos decir que esta es la provincia más peronista del país”, esbozó.

Y aclaró que “cuando hablo de peronismo” incluye también a todos los partidos políticos de las distintas vertientes que “confluimos en un encuentro y un abrazo fraterno para construir esta provincia”, al mismo tiempo que les expresó “mis más sinceros agradecimientos por este rotundo triunfo”.

Educación

En otro tramo de su discurso, Gildo Insfrán también conmemoró el primer aniversario de la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y destacó la instalación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que tendrá su sede al lado del Polo Científico, lugar donde, provisoriamente, se dictaran distintas carreras de esta modalidad.

“Así que el lote 68 tiene todo el conocimiento acá cerca, van a tener todos los niveles. Cuando vi la matricula de esta escuela de 640 alumnos es extraordinaria, 225 en nivel inicial que indica una buena concurrencia, también en el secundario, en la escuela de formación profesional que inauguramos hace poco días”, detalló.

Anuncios

Casi al finalizar, el Gobernador anunció a los vecinos y vecinas del barrio Namqom que, tal como lo solicitaron, el gobierno provincial gestionará la construcción de una Casa de la Solidaridad y una cancha de entrenamiento de rugby que también fue un pedido de los jugadores de esta disciplina.

Por último, felicitó al pueblo formoseño por “la gran elección que hicieron en todo el territorio provincial” y precisó que de 137 cargos ejecutivos y legislativos que se disputaban, 129 fueron “del peronismo y partidos aliados” mientras que la oposición sólo logró cuatro diputados provinciales y cuatro concejales.

“Esa es la estadística, por si les parece poco, la próxima vez vamos a mejorar”, bromeó en el cierre Insfrán.