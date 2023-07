Di Martino: “Con el 70 por ciento de los votos, el pueblo formoseño defendió el modelo de provincia del Doctor Insfrán”

En el marco de la inauguración de la primera etapa de la obra de pavimento en la avenida Los Pioneros en el barrio San Antonio de esta Capital, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Darío Di Martino, tuvo palabras de elogios a la gestión Insfrán.

Desde el acto realizado en la tarde de este jueves, y ante el conjunto de autoridades presentes, Di Martino, resaltó que se trata de una jornada de fiesta, por el inicio del primer tramo de la obra de pavimentación, como así también por el contundente triunfo en las recientes elecciones de junio donde el oficialismo cosechó el 70 por ciento de los votos.

En ese marco, Di Martino comentó que el San Antonio es un barrio muy emblemático de la ciudad de Formosa, que ha transitado mucha gente por sus calles visitando la iglesia.

“Cuando veníamos a ver a San Antonio, lo hacíamos con un trajecito marrón. Y el único acceso para llegar era la vía, y veníamos caminando desde el barrio San Miguel”. “Imagínense lo que se significa esta vía pavimentada hoy. Por acá pasaron muchos formoseños con alegría. Disfrutamos mucho en aquellos años de infancia”, rememoró, Di Martino, hijo de inmigrante italiano.

Seguidamente, testificó que merced a la visión estratégica del Gobernador Insfrán hoy en día la ciudad y la provincia está marcada por el crecimiento y desarrollo constante.

“Estamos marcados por la realidad que nos brinda el Gobernador, de una Formosa diferente, de una Provincia diferente. El Gobernador ve más allá que muchos de nosotros y es un verdadero artista”, reconoció el concejal Di Martino.

En ese sentido, resaltó las cualidades del Doctor Insfrán y del intendente Jorge Jofré. “No es casualidad que hayan sido reelectos. Acá la relección la marca la gente y los vecinos que son los votan”.

Asimismo, hizo mención al sentimiento formoseño del querer hacer: “Hay que sentir y hay que estar. Tenés que querer a Formosa. Nosotros, los peronistas sentidos y estamos. Por esto sacamos el 70 por ciento de los votos. Esto no fue casual. Nosotros trabajamos en el lugar que el gobernador nos ponga”. “Por eso estamos orgullosos de ser parte de este modelo”, aseveró.

Posteriormente, Di Martino comentó los beneficios de vivir en la Provincia de Formosa, en donde las familias tienen acceso a un sistema de salud digno, a la vivienda, los niños a la educación sin importar la nacionalidad o condición social.

Finalmente, agradeció públicamente al sistema de salud por las atenciones recibidas en épocas de pandemia. “En mayo del 2021 me contagié de Covid. Estuvo aislado en el fondo de mi casa; luego me fui al hotel y de ahí al hospital Evita dónde me atendieron muy bien, con profesionales de calidad”

“Usted Gobernador Insfrán siempre confió en el formoseño y en las formoseñas a pesar de los palos de la prensa nacional”. “Por esto contamos con el mejor servicio de salud y el mejor sistema de educación que hay en el país”. “Estas son las cosas que tenemos que defender y lo defendimos con el 70 por ciento de los votos”, enfatizó finalmente Darío Di Martino.