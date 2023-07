Cómo se puede justificar la no emisión del voto

El voto en las elecciones 2023 en Formosa fue obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años. En algunos casos estuvo justificado no concurrir a votar.

Quien no votó tiene que justificar su ausencia ante el Tribunal Electoral Permanente (TEP), ingresando al siguiente link https://noemisionvoto.formosa.gob.ar/. Allí, se desplegará un formulario en el cual indicará género, numero de documento, apellido y nombre, también la localidad donde figura en el padrón electoral.

A continuación, deberá adjuntar primero una foto de su DNI, y luego en otra pestaña, deberá tildar el motivo por el cual no concurrió a votar: por encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación, por razones de salud, por razones de servicio, por ausencia fuera del país, por impedimento legítimo debidamente comprobado ante el juez permanente o por causa injustificada. Además, tiene una opción para agregar observaciones, explicando el motivo de la ausencia.

En una segunda parte, deberá agregar una constancia expedida por la autoridad competente o bien por su jefe, en caso de inasistencia por trabajo. El último paso es tipear el código de seguridad y enviar el formulario.

Al respecto, la presidenta del TEP, Sandra Moreno, explicó a AGENFOR que sirven como constancia un certificado médico, público o privado, constancia de la policía, delegación o Juzgado Federal. Aclaró que los mayores de 70 años y los jóvenes de 16 y 17 años no deben justificar su ausencia.

En el caso de las personas que no hayan podido concurrir a votar, por encontrarse trabajando, deberán adjuntar constancia de su empleador.

En todos los casos, cuentan con 60 días, contados desde el día de la elección.

Aunque aclaró Moreno que no habría sanciones para quienes no hayan sufragado porque no existe un registro de infractores, señaló que “en algunos lugares para acceder a un puesto de trabajo o las fuerzas de seguridad, les piden la constancia de voto o la justificación del no voto”.

Cargos confirmados

Moreno confirmó que se concluyó el escrutinio definitivo, tras lo cual se confirma la victoria de la dupla Gildo Insfrán-Eber Solís como gobernador y vicegobernador. Asimismo, de las quince bancas en disputa en la Legislatura, se asignarán 11 al PJ, 3 para la Confederación Frente Amplio Formoseño y una para Libertad, Trabajo y Progreso.

“En cuanto a Intendencias, todas son para el PJ, en Capital para el ingeniero Jorge Jofré. En cuanto a las bancas, son cuatro para el PJ, distribuidas entre los sublemas, y dos para la Confederación, también repartidas en sublemas”, subrayó la presidenta del TEP.