Afirmó Crucero del Sur que durante el fin de semana se brindará un servicio de transporte con normalidad

En cuanto al aumento del boleto a $185, el Defensor del Pueblo solicitó se convoque a una Audiencia Pública, de modo tal, que posteriormente con todos los antecedentes recolectados, el Concejo Deliberante pueda tomar una decisión que sea justa y razonable, donde la participación del vecino - usuario es esencial-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó a todos los usuarios del transporte público de pasajeros brindados por la Empresa Crucero del Sur Agrupación, que el Ombudsman Dr. José Leonardo Gialluca, en contacto con el Gerente General de la Empresa César Aguirre, “le confirmó que están con todos los archivos preparados para pagar a los empleados y que no bien reciban los fondos, procederán en consecuencia”. Este hecho se produjo pasadas las 13:30 horas del viernes 7 del corriente mes y año y en las calles de formosa el servicio de transporte se continúa brindando. A su vez, “desde la Empresa Crucero del Sur Agrupación, informaron que por gestiones llevadas adelante con la UTA Delegación Formosa y a los fines de no perjudicar a los miles de vecinas/os que hacen uso del transporte durante el sábado y domingo próximo, se les garantiza que no tendrán inconvenientes para trasladarse en las distintas unidades que cubren cada una de las líneas habilitadas”. El Funcionario Provincial agregó que, en otras provincias esta medida de fuerza se inició el día viernes a las 16:00 horas luego de que un sector de la conducción de UTA, encabezada por la lista azul del gremio, decidió adelantar la medida de fuerza y así dejaron de brindar servicio todas las líneas que pertenecen al Grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor S. A.). Posteriormente, en el día de hoy, el Ministro de Transporte Diego Giuliano, se reunió al mediodía con las 5 cámaras empresarias, AAETA -Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor-, CETUBA -Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires-; CEAP- Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros-, CTPBA -Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires- y CEUTAPBA, la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires y los hermanos Faijá de DOTA. Al no arribar a un acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio, denunciando además la Ministra Raquel Kelly Olmos que se multará a las empresas que hayan incumplido con sus obligaciones y que se las va a denunciar por retención indebida de haberes, asegurando que las transferencias de los subsidios ya se habían concretado y si no se pagan los sueldos, corresponde la denuncia, “pues estamos frente a una medida de fuerza en que la patronal impulsada por motivaciones económicas y políticas, no pagan el aumento paritario, pese a que el Estado Nacional habría girado los fondos”.

Aumento en el Boleto del Transporte Urbano de Pasajeros: en relación al pedido de aumento del boleto de colectivo a $185, desde el Organismo de la Constitución, se afirmó que existe una gran confusión y falta de información al respecto. Por ello, hemos solicitado al Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante, “se remitan las Actuaciones para conocer los fundamentos que ha expuesto la Empresa Crucero del Sur para pedir esta suma de dinero, toda vez que, en el Chaco el pasaje se ubica en $75, en Corrientes $96.50 y en Misiones $105, debiéndose tener en consideración, además, que en Formosa el boleto tiene un valor de $84 cada vez que el usuario realiza un transbordo debe pagar $128”. En este punto, el Defensor del Pueblo, requirió formalmente se realice la correspondiente -Audiencia Pública-, ámbito en el cual, permitirá no solamente a la empresa fundar su pedido, sino que también y esto es lo más importante, será el ámbito donde los usuarios podrán expresarse libremente y si bien los resultados de la misma, “no son vinculantes”, servirá para recopilar los antecedentes necesarios, que luego permitan al Concejo Deliberante, aprobar “algo que fue debatido y en el que el principal actor, -los usuarios-, se van a poder expresar, lo que Institucionalmente para nosotros tiene un valor ineludible.