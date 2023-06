Triunfo estudiantil a pesar de la proscripción y el fraude en las elecciones de la UNaF.

En una jornada cargada de incidentes y denuncias de proscripción y fraude, se llevaron a cabo hoy las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). A pesar de la controversia generada por estas irregularidades, una noticia positiva se destaca: el sector no afín logró un contundente triunfo en la mayoría de las facultades de la universidad, representando una clara victoria en medio de la corrupción y la gestión cuestionada del rector Augusto Parmetler.

Fabiana González, alumna regular de la Facultad de Administración, Economía y Negocios, fue una de las afectadas por la proscripción. A pesar de haber sido inhabilitada para votar, su testimonio refleja la determinación de los estudiantes de enfrentar las adversidades y buscar una universidad basada en la institucionalidad y la calidad académica.

Otro testimonio revelador proviene del profesor Marcelo Bazán, graduado de la Facultad de Humanidades. Él denuncia la proscripción de más de 1700 graduados de su facultad y señala que el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades. A pesar de estas dificultades, Bazán muestra optimismo y destaca la valentía de los estudiantes que decidieron respaldar un modelo de universidad fundamentado en la transparencia y la seriedad.

Más allá de la proscripción, la violencia y las impugnaciones, el triunfo del sector no afín a Parmetler en tres facultades fue aplastante. No así en la Facultad de Humanidades, donde perdieron por una mínima diferencia de cinco votos, los cuales se encuentran bajo sospecha de dudosa procedencia. Se denuncia que las actas de apertura y cierre de las mesas de votación fueron manipuladas y que no se permitió la fiscalización adecuada por parte de los fiscales de la oposición.

Estas elecciones han puesto de manifiesto una vez más los desafíos que enfrenta la universidad en cuanto a transparencia y democracia. A pesar de las irregularidades y la gestión cuestionada del rector Parmetler, el triunfo del sector no afín a su proceder, destaca como un rayo de esperanza en medio de la adversidad. Los estudiantes y académicos esperan que se investiguen a fondo las denuncias de fraude y se tomen medidas concretas para fortalecer la integridad del proceso electoral en la UNaF.