Solís participó de la apertura de los Juegos Departamentales Evita en Posta Cambio Zalazar

Este jueves 15, el vicegobernador de la provincia, Eber Wilson Solís, participó de la apertura de los Juegos Evita del Departamento Bermejo que se realizó en la localidad de Posta Cambio Zalazar.

Como en cada edición de esta competencia formativa e inclusiva, contará con la participación de los jóvenes de la Ruta 86, siendo protagonistas de estos juegos como todos los años.

“Aquí tenemos un Gobierno presente, donde queda demostrado una vez más que el deporte es una cuestión de Estado”, sostuvo Solís.

Por su parte, el intendente de la localidad, Melanio Acosta, conversó con AGENFOR y detalló que son más de 400 los jóvenes participantes de este certamen oriundos de todo el departamento Bermejo.

“Desde las 4 de la mañana esperaron el colectivo, llegaron a las 7.30 desde El Solitario, Guadalcazar, Alto Alegre, Lamadrid, La Libertad, La Zanja y los anfitriones de Posta Zalazar que los esperamos con mucha alegría”, detalló.

Asimismo, señaló que durante la jornada compitieron las disciplinas de fútbol de campo en categorías sub 16 y sub 17; vóley masculino y femenino, sub 14 y sub 15; y atletismo en carreras de 200, 500 y 1000 metros.

“El pueblo de Zalazar está volcado en este hermoso Polideportivo que tenemos gracias a nuestro conductor, Gildo Insfrán, que ha transformado nuestro pueblo”, aseveró.

Pozo Hondo

Por otro lado, el Vicegobernador compartió también “una grata reunión” con vecinos y vecinas, del Paraje de Pozo Hondo.

Además, junto a los docentes, niños y niñas de la EPEP N°134, “conocimos la huerta comunitaria donde aprenden a trabajar la tierra para poder producir sus propios alimentos; y nos compartieron sobre sus proyectos, sueños y aspiraciones”.

“Una vez más los pobladores expresaron su profundo agradecimiento por la llegada de la luz a este paraje, hace ya unos meses, destacando la gestión de los funcionarios locales y el permanente acompañamiento de nuestro Gobernador”, concluyó Solís.