Solicitan al Ministerio de Transporte, a la FATAP y la UTA garantizar el transporte urbano de pasajeros a los usuarios de Formosa

Gialluca pidió voluntad política para que los subsidios al transporte público de pasajeros sean distribuidos equitativa y federalmente a favor de todos los usuarios en argentina-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó formalmente, al Ministerio de Transporte a cargo del Dr. Diego Giuliano como además a la FATAP, Federación que nuclea a las empresas de colectivos del interior del país y a la Unión Tranviaria Argentina que, frente a la falta de Acuerdos Salariales, lo que originará “un nuevo paro de colectivos de 48 hs que afectará a gran parte del país, incluido Formosa durante este jueves 22 y viernes 23 de junio”, se impulsen los espacios de diálogos necesarios, para avanzar en las negociaciones y llegar a un Acuerdo, que permita contemplar los intereses de los trabajadores del volante y las capacidades de pago de cada empresa, teniendo en cuenta siempre, las diversas realidades económicas y sociales que posee cada Región del país. Gialluca, advirtió que no se puede continuar perjudicando a más de 9 millones de pasajeros que necesitan este servicio público esencial, para poder prestar en tiempo y forma sus obligaciones. Esperamos que este miércoles a las 16 horas, las partes alcancen un entendimiento y de esta manera, evitar una medida de fuerza, que tiene a maltraer a las franjas más vulnerables de nuestra sociedad. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, en las Actuaciones, cuestionó nuevamente la distribución nacional de los subsidios. Agregó el Funcionario Provincial que el Ministerio de Transporte de Nación, y los Empresarios, deben entender que después del Área Metropolitana también existen usuarios argentinos que pagan los boletos del Transporte público más caro y donde los montos de los subsidios son muy bajos en relación a los que se les otorga a las Empresas de CABA y otras Provincias como Córdoba o Mendoza. No puede el Gobierno Nacional solamente preocuparse de que las empresas del transporte público de pasajeros puedan cumplir sus compromisos únicamente en el AMBA, mientras los vecinos de Formosa, deben vivir en la incertidumbre y con temores cada día más a continuos paros, sin poder ir a trabajar y sin que niñas/os adolescentes no puedan concurrir a las escuelas y colegios. Hoy el 80% de los subsidios son fondos públicos destinados a subsidiar el transporte de pasajeros del AMBA y el 20 % restante se distribuye en el resto del país. Esta situación de naturaleza netamente centralista, debe ser modificada y para ello “debe existir voluntad política para tener un país realmente federal en este punto relacionado en la distribución o reparto de los subsidios de forma tal que todos podamos tener acceso equitativo a un servicio público esencial para todos y con pasajes a valores justos y razonables, sumándole salarios acordes con las realidades sociales y económicas de cada Provincia”.