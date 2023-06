Ramiro: "Quiero arreglar las calles de la ciudad de Formosa"

Durante la tarde del sábado el candidato a intendente de la Ciudad de Formosa, Ramiro Fernández Patri compartió con vecinos de la “Jurisdicción 5” un multitudinario Festival de la Familia, acompañó al Movimiento Evita en un acto de campaña frente al monumento de Néstor Kirchner, realizó entrega de plantines y folleteada en el centro de la ciudad y además llevó soluciones con ripio al barrio Lujan.

“La ciudad necesita un plan integral de recuperación de calles y nosotros venimos a hacerlo, con asfalto, ripio y estabilizado granular. Quiero decirles que estoy convencido que vamos a llegar al municipio, como peronistas que somos el triunfo del próximo domingo lo construimos desde los barrios más alejados hacia el centro. Me alegra haber recorrido gran parte de la ciudad, de haber tenido la bendición de que en esta campaña los vecinos nos invitaran a sus casas, a que vayamos a sus barrios para ver cómo estaban las calles. Ya lo marcamos hace cuatro años y no nos equivocamos, volvimos a poner en agenda las verdaderas problemáticas, por eso reafirmamos que ahora es el turno de los barrios”, manifestó Ramiro frente a una multitud de vecinos que compartieron un festival organizado por la agrupación “17 Militante”.

En esa línea lamentó que hoy después de cuatro años se profundizó la falta de servicios municipales en cada uno de los barrios. “El centro de la ciudad tiene que estar en el corazón de cada uno de los barrios, nuestro compromiso es con ustedes, con los vecinos, con los jóvenes. Planificamos la construcción de Centros de Inclusión Digital, para que el pueblo pueda acceder a lugares confortables, con conectividad, que sirvan para el esparcimiento, pero también para que puedan desarrollar emprendimientos, que se puedan capacitar, todo eso en los barrios. También vamos a crear un instituto de Enseñanza Municipal, que reemplazará a la Escuela de Artes y Oficios, vamos a jerarquizar esa política para apuntalar la formación y la creación de empleo formal”.

Ripio en el barrio Luján

Durante la siesta Fernández Patri se trasladó hasta el barrio Luján para verificar el trabajo de enripiado en varias arterias del lugar. Allí los vecinos lo recibieron con mucha alegría y emoción, ya que al inicio de la campaña invitaron a Ramiro para comentarle las necesidades más urgentes del barrio, como el arreglo de las calles e iluminación, y el regreso del candidato se dio con soluciones concretas a solo semanas de ese encuentro. “Me llamo Elsa, vivo hace 50 años acá, hoy cuando me desperté no podía creer, vi el ripio y no podía creer, sinceramente me emocioné, estoy re feliz, re contenta. Cuando lo vimos por primera vez a Ramiro creí en él, ese día se comprometió gestionar nuestros pedidos y que con la ayuda del gobierno provincial nos iba a dar una respuesta, pero no pensé que la solución iba a llegar tan rápido. Los vecinos estamos muy agradecidos con él y con nuestro gobernador”, mencionó.

Por su parte, Graciela también valoró la rápida respuesta que les dio el candidato. “Con Ramiro encontramos a una persona que se compromete con los barrios, estoy muy agradecida y contenta, ahora los días de lluvia los chicos no van a faltar a la escuela”, completó. “Ramiro cumplió su compromiso de solucionar las calles, ojalá que nos siga acompañando en estos cuatro años porque creo que va a llegar a la municipalidad. Nos trajo soluciones antes de llegar al municipio”, afirmó Hugo. Por último, Walter afirmó. “Estoy muy contento con Ramiro como candidato a intendente, me pone feliz ver que están haciendo estas mejoras en el barrio, Ramiro se ganó el voto de los vecinos del barrio Luján”, cerró.

Junto al Movimiento Evita

Durante la tarde, el actual diputado nacional compartió con los dirigentes del Movimiento Evita un emotivo acto frente al monumento en homenaje a Néstor Kirchner. “Los movimientos sociales tiene un rol fundamental dentro del movimiento nacional justicialista, gracias a la conducción del compañero Gobernador Gildo Insfrán en la provincia los movimientos sociales están verdaderamente integrados al peronismo. Vengo a reconocer el trabajo territorial de ustedes compañeros, ustedes son los que como peronistas llegan a los barrios más periféricos, los que están con los humildes de la patria. Tiene un lugar estratégico en la lista de concejales y diputados provinciales, quiero decirles que cuando yo entre al municipio el 10 de diciembre lo voy a hacer de la mano de todos ustedes”

Folleteada y entrega de plantines en el centro

Por último, Fernández Patri se trasladó hasta el centro de la ciudad, donde junto a su equipo de campaña y el Equipo RFP realizó una recorrida por las calles 25 de mayo y Rivadavia entregando folletos con sus propuestas y dialogando con vecinos. También junto al sublema FORJA, concretó la entrega de plantines como obsequio para las personas que paseaban por el lugar. En ese sentido el candidato a intendente mencionó que considera fundamental lograr una ciudad sustentable, ecológica y amigable, anticipando que desde su gestión promoverá un importante plan de forestación en todos los sectores de la ciudad.