Ramiro: “Los vecinos nos reciben con alegría y emoción en los barrios”

El candidato a intendente por el Frente de la Victoria en la Ciudad de Formosa, Ramiro Fernández Patri, recorrió este jueves el barrio Illia I y Cono Sur II en la jurisdicción 3 para corroborar los trabajos de enripiado realizados la semana previa y seguir escuchando las inquietudes y necesidades de los vecinos. Además, participó del lanzamiento de la Feria de Ciencia y Tecnología, instancia zonal capitalina, en la EPES 51, José G. Artigas.

“El recibimiento que tenemos de los vecinos es increíble. Creo que el plan de Ciudad que proponemos apunta a las necesidades más reales y urgentes que hoy tienen los barrios de Formosa, que quedaron un poco postergados en cuanto a servicios municipales, sobre todo al arreglo de las calles”, expresó Fernández Patri en el marco de la recorrida realizada esta mañana junto a los demás candidatos a concejales y diputados provinciales del Frente de la Victoria por el barrio Illia I y Cono Sur II.

“Nosotros vemos que hay lindas escuelas y centros de salud, pero que es difícil de acceder a ellos por el mal estado de las calles. Los chicos no pueden concurrir un día de lluvia, los adultos no pueden salir a trabajar, vemos que cuesta la recolección de residuos donde se acumuló basura porque los camiones no pueden ingresar en determinados sectores, y todo eso queremos corregir y superar”, añadió Ramiro.

Asimismo, el candidato a intendente detalló que si se continúa a buen ritmo con las obras de infraestructura que se vienen llevando adelante desde el inicio de la campaña, donde a la actualidad se efectivizaron cerca de 100 cuadras de ripio, es decir, el equivalente al 10% de las 1000 cuadras que propone su plan de gobierno municipal para los próximos cuatro años, “creo que vamos a acertar en lo que gran parte de la comunidad necesita, entendiendo que nuestro proyecto pone su foco desde los barrios hacia el centro, todos juntos pero con equidad”.

En esa línea, Melisa, vecina del Illia I, apuntó: “Estoy realmente agradecida por el ripio y por cómo rellenaron la calle, porque no se podía transitar. También aprovechamos para pedirle a Ramiro mejorar un espacio verde que tenemos acá en el barrio que le falta iluminación, bancos y juegos”.

De igual manera, Lidia, vecina del Cono Sur II, manifestó su agradecimiento al candidato a intendente por la visita y la escucha activa de las problemáticas de su barrio. “Nos prometió que los servicios municipales van a mejorar y yo le creo, por eso lo vamos a acompañar el próximo 25 de junio”.

Durante la jornada, el actual diputado nacional también participó del lanzamiento de la instancia zonal capitalina de la Feria de Ciencias y Tecnología que tuvo lugar en la EPES 51, oportunidad en la cual recorrió los stands de los niños y presenció un hermoso show brindado por el cuerpo de danzas del establecimiento educativo.