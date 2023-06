Los estudiantes universitarios tienen el derecho de acceder a descuentos del 20% en las tarifas de empresas de larga distancia

Para acceder al mismo, debe presentarse al momento de sacar los pasajes, además de su Documento de Identidad, su Libreta Universitaria o Certificado de Alumno Regular, no existiendo obligatoriedad de pagar el pasaje en efectivo-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que las empresas de transportes de larga distancia que cubren las trazas, tanto desde Ciudad de Formosa hacia Resistencia, Corrientes, Rosario, incluyendo las que brindan servicios hacia las Ciudades de Las Lomitas, Ing. Juárez, Clorinda, Laguna Blanca, El Espinillo, entre otros puntos, “conforme a las Resoluciones vigentes de la Dirección de Transporte de la Provincia a cargo del Dr. Pablo Córdoba y en concordancia con las Resoluciones de la Secretaria de Transporte de Nación, se encuentran vigentes los descuentos del 20% sobre la tarifa regular de los servicios interurbanos de pasajeros durante todo el año y sin restricción de recorridos para todos los estudiantes universitarios”. Para acceder a este descuento, los estudiantes deben presentar al momento de sacar sus pasajes, además de su DNI, su Libreta Universitaria y en ocasiones la Constancia de Alumno Regular, no existiendo la obligación de pagar el pasaje en efectivo, pudiendo hacerlo con cualquier otra modalidad, débito, crédito, billeteras virtuales, etc. Gialluca señaló que, en provincias vecinas, como así también, en nuestro Interior Provincial, en algunas Localidades, en ocasiones los pasajes se venden en comercios, super kioscos, y es aquí donde a los estudiantes universitarios no se les quieren reconocer los descuentos del 20% sobre la tarifa regular, por ello, sugirió que ante la negativa, “hagan valer sus derechos y de persistir la negativa, pidió que se comunicaran inmediatamente a los teléfonos 370 – 4436379 – 4432320 – 0800 444 1770, correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a la Dirección de Transporte al número 370 – 4420000 o al correo electrónico transporte@formosa.gob.ar.

Se Instó a la UTA Delegación Formosa y a la Empresa Crucero del Sur Agrupación a cumplir con el Servicio de Emergencia: En atención a que el próximo lunes vence la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y frente a las advertencias de la UTA en cuanto a que si el lunes no hay acuerdo salarial, el martes habría paro de colectivos en todo el país, se Intimó tanto a la UTA Delegación Formosa, como a la Empresa Crucero del Sur Agrupación, a implementar todas las medidas para brindar el Servicio de Emergencia que implica, en caso de paros o huelgas del personal, sea nacional, provincial o local, los concesionarios y los respectivos gremios arbitrarán las acciones necesarias para mantener un Servicio de Emergencia que asegure una regularidad de dos (2) horas entre una unidad y otra en todo el territorio de las líneas afectadas.