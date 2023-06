Los consumidores se oponen y rechazan los permanentes aumentos en los combustibles

Gialluca afirmó que las petroleras y las estaciones de servicios, deben acatar los porcentajes autorizados por nación y que YPF, como Petrolera de Bandera por su peso en el mercado local, debe marcar la pauta de los aumentos en el sector de los combustibles. Los problemas impositivos y de ganancias de las Estaciones de Servicios, no pueden ni deben ser trasladados a los consumidores y pretender que estos últimos los paguen con sus ingresos-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que los consumidores formoseños “demandan una política pública con mayor previsibilidad en lo que se relaciona con los permanentes aumentos en los combustibles, máxime cuando las Estaciones de Servicios Locales, incrementan los carburantes por encima de los valores autorizados por el Gobierno Nacional y a ello tenemos que sumarle que estamos pagando precios de $ 70 o $ 60 más por litros que en CABA o las Provincias del Centro del País”. Con los últimos aumentos autorizados, en Formosa, los precios quedaron de esta manera: * YPF Súper $239.80 ($63.7 más que en CABA); Infinia $300.20 ($74.5 más); Diésel 500 $258.70 ($76.9 más); Infinia diésel $329.70 ($59.4 más). * Shell Súper $254.80; V Power $309.90; Formula Diésel $282.40; V Power Diésel 343.30. * Axion Súper $239.80; Quantium $300.20; Diésel $281.50; Diésel Quantium $329.50. * Bandera Blanca Súper $299.60; Premium $394.50; Gasoil $321.50; Euro diésel $399.90. Gialluca recordó, que hemos pedido formalmente a las Autoridades nacionales Competentes, “que no se dejen torcer el brazo por las petroleras y que los reclamos de CECHA y de la Asociación de Estacioneros en Formosa en cuanto a sus problemas de rentabilidad, no deben ni pueden ser trasladados a los usuarios - consumidores, que utilizan el COMBUSTIBLE, para desarrollar sus diversas actividades”. Si fuera por las petroleras, aumentarían un 50 % los combustibles, pues ellos y las estaciones de servicios únicamente persiguen mayores ganancias, en una Provincia como FORMOSA, donde los porcentajes de venta son increíbles en comparación con otras provincias y regiones del país, todo debido al alto consumo de carburantes de los consumidores paraguayos y al gran número de miles de litros que pasan nuestra frontera sin control alguno. Recordó el Funcionario Provincial, que hemos interpuesto un Proyecto de Ley, para unificar de una vez por todas, el precio de los combustibles en todo el país y terminar con una de las tantas asimetrías económicas y sociales que padecemos las provincias del Norte Grande, frente a Municipios como CABA o jurisdicción del centro de la Argentina, que acceden a carburantes más baratos, energía eléctrica, transporte público, precios justos y una serie de bondades, que los formoseños no tenemos y esperamos que para ello, nuestros proyectos legislativos y gestiones diversas sean tenidas en cuenta a nivel Nacional.