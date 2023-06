Lanzaron un programa provincial destinado a potenciar a microemprendedores formoseños

En la sede de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en la noche del jueves 8, con una gran convocatoria de emprendedores formoseños, se realizó el lanzamiento del Programa Provincial Fortalecimiento Económico para Microemprendedores.El mismo es articulado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, y trata sobre líneas o planes de acción destinados al emprendedor, con los que podrán acceder a créditos accesibles, también a aportes no reembolsables y a donaciones para equipamiento y herramientas.Así lo señaló el subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval, en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).En efecto, lo que se busca con estas líneas “es potenciar sus emprendimientos”, es decir, “ayudarlos a crecer y desarrollarse, produciendo o también para iniciar un proyecto”.Por lo tanto, “gracias a las políticas del gobernador Gildo Insfrán, ésta es una gran oportunidad”, subrayó, y principalmente en la economía actual frente a la inflación y las distintas situaciones, “para brindarles herramientas”.“Sumándose a la formación y un espacio de comercialización que hace tiempo lo vienen teniendo desde el área, al ser precisamente el órgano ejecutor de todo esto, dependiente de la cartera económica”, acotó.En cuanto a las bases y condiciones que se deben seguir, ellas fueron explicadas durante el lanzamiento. “Buscamos que éstas sean accesibles para la mayoría de ellos, pero obviamente que hay un cupo; y rubros también establecidos”, en el marco de un “ciclo que comienza”, detalló.No obstante, aclaró Sandoval que todos aquellos que requieran más información, en cuanto a “si pueden o no acceder, los convoco a acercarse a la calle Maipú 45, de lunes a viernes por la mañana de 8 a 12 horas, donde recibirán un asesoramiento personal”.En el final, explicó que el hecho “de establecer el programa como un proceso es porque se busca que el emprendedor llegue al objetivo, sabiendo qué necesita para poder configurar bien su presupuesto”.Para que, “en el caso de si toma un crédito, saber cómo devolverlo sin tener que endeudarse, ya que la tasa de interés es solo al 10% anual, con un plazo de gracia de tres meses y devoluciones en 18 cuotas”, enfatizando que esto es “algo que no da en otras provincias del país”.Convocatoria abiertaPor su parte, Verónica Viotti, encargada de Capital Financiero del área de Emprendedurismo de la Subsecretaría de Empleo, confirmó a AGENFOR que la convocatoria al Programa Provincial Fortalecimiento Económico para Microemprendedores ya se encuentra abierta.Para eso, “los emprendedores se tienen que preinscribir en el link de la página del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, tanto en Facebook como en Instagram”.De ese modo, “una vez que lo hacen, nosotros nos ponemos en contacto con el emprendedor para comenzar el proceso”, agregando que los requisitos que se les solicitarán, entre otros, están ser mayor de 18 años, residir en la ciudad de Formosa, presentar certificado de domicilio, constancia de CUIL, una caja de ahorro en el Banco Formosa y ser monotributista.