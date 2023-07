La justicia Federal ordena a la UNaF reincorporar a dos trabajadores no docentes despedidos

La justicia Federal de Formosa, decidió en las últimas horas que dos trabajadores nodocentes despedidos de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), sean reincorporados a sus puestos luego de que los afectados presentaran un recurso legal solicitando la anulación de la Resolución de baja Nº 2110 del 20 de Noviembre del 2022, que causó su despido.

En este marco, el trabajador nodocente Victorio Carlos Tomás, con la asesoría legal de la Dra. Silvera Mabel, presentó un amparo basado en la Constitución Nacional, la ley 16.986 y otros tratados internacionales de Derechos Humanos donde pedía a la UNaF que revocara un conjunto de fallos debido a que consideraba que presentaban decisiones injustas e ilegales, se alegaba que el trabajador nodocente “ya tenía veinticinco años de servicio y que no había mostrado interés en tramitar su jubilación”.

Sin embargo, él sostenía que aún no cumplía con los requisitos necesarios para jubilarse y pedía que se le permitiera seguir trabajando hasta cumplir con los años de servicio requeridos.

Por su parte el Dr. Baran Mario Héctor, representante legal de la UNAF, se opuso a la medida cautelar solicitada por el Sr. Tomás, argumentando que la Universidad había actuado dentro de la ley y que las cuestiones relacionadas con los años de aportes para la jubilación eran responsabilidad del interesado y no del empleador.

Después de revisar el caso, el Juzgado Federal de Formosa Nro 1 emitió una orden provisional que restituye a los trabajadores a sus cargos mientras se resuelve el asunto en detalle. El juez consideró que había pruebas de que los trabajadores no cumplían con los requisitos para jubilarse de forma ordinaria, por lo que no procedía su despido.

Con esta decisión judicial, la Universidad Nacional de Formosa deberá volver a reincorporar a su planta no docente y continuar pagando sus salarios hasta que se resuelva definitivamente el caso. La resolución del juzgado destaca la importancia de proteger los derechos laborales de los trabajadores y garantizar un proceso justo antes de tomar decisiones que afecten sus empleos.

En este mismo contexto, la justicia dictó una sentencia en el caso "Pereira, Raúl Oscar contra Universidad Nacional de Formosa (UNaF) por la demanda que fuera presentada por el Sr. Raúl Oscar Pereira, representado por el Dr. Héctor Donato Di Biase, con el objetivo de obtener el pago de salarios adeudados, el cese de persecución y hostigamiento laboral, así como el restablecimiento de condiciones de trabajo dignas, entre otros reclamos laborales.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, el Sr. Pereira había sido incorporado a la planta permanente del personal no docente de la UNaF en 2016 y había experimentado una serie de cambios en sus funciones desde entonces, sin embargo, a partir de su adhesión a un grupo de compañeros no docentes de esta casa de Altos estudios, el Sr. Pereira afirmó que comenzaron las amenazas y persecución por parte de sus compañeros que pertenecían a la agrupación "No Docentes Unidos", incluidos funcionarios de la radio de la universidad donde trabajaba.

Según lo relatado, el Sr. Pereira solicitó una licencia médica debido a la situación vivida, pero afirma que no se le concedió y que, a pesar de prestar sus servicios normalmente, no recibió el pago de sus salarios a partir de abril de 2022. Además, sostiene que se le inició un sumario administrativo por supuestas faltas injustificadas y que se le aplicó una suspensión disciplinaria de dos días sin goce de haberes.

En respuesta a la acción de amparo, el Dr. Mario Héctor Baran, apoderado de la Universidad Nacional de Formosa, rechazó los reclamos del Sr. Pereira y afirmó que había incurrido en más de ochenta inasistencias injustificadas durante 2022, lo que constituiría una falta disciplinaria grave. Además, señaló que se encontraba en curso un sumario administrativo para investigar los hechos.

Por lo tanto, el Juzgado Federal Nro 1 consideró la viabilidad de la acción de amparo y procedió a analizar los hechos y pruebas presentadas por ambas partes, no obstante, aún no se ha emitido la sentencia final en el caso. La misma, es de relevancia para el ámbito laboral y la comunidad universitaria, y se espera que tenga repercusión en futuras decisiones judiciales.