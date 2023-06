La Dra. Viviana Taboada participó del “XVº Foro Internacional de Derecho Ambiental”

La jueza de Cámara, Presidenta del Colegio de la Magistratura de Formosa, Secretaria de Relaciones Institucionales de Federación Argentina de la Magistratura y encargada de la Comisión de Ambiente de la misma Federación, fue una de las invitadas que tuvo el” XVº Foro Internacional de Derecho Ambiental”

La magistrada formoseña, abordó el viernes 23 de junio en la temas que hacen a las cuestiones de género, ambiente y derechos humanos: migrantes ambientales y un futuro incierto.

En esta misma línea también expusieron los doctores: Patricio Maraniello, Julio C. Báez y Gianluca Mainino (Italia).

La cita fue organizada por la Universidad de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires desde el pasado 21 al 23 de junio y contó con la participación de instituciones y universidades de Argentina, España, Perú, Bolivia y México. Además, estuvieron distintas federaciones, asociaciones profesionales ligadas al derecho entre otros.

Contó el cónclave con 15 mesas de debate sobre diversas temáticas ligadas al ambiente y al derecho. En la mesa Nº 14 la Dra. Taboada tuvo la oportunidad de disertar sobre "Mujer y Medio Ambiente".

"Los seres humanos están en el centro de la preocupación por el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza. Las mujeres tienen un papel esencial que desempeñar en el desarrollo de patrones de consumo y producción sostenibles y ecológicamente racionales y enfoques para la gestión de los recursos naturales", expresó entre otros puntos la representante formoseña.

A continuación toda la exposición de la magistrada:

La conferencia de Beijing se basó en los acuerdos políticos alcanzados en las tres conferencias mundiales sobre la mujer celebradas anteriormente y consolidó cinco decenios de avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres tanto en las leyes como en la práctica. Participaron en las negociaciones más de 6.000 delegadas/os gubernamentales y más de 4.000 representantes acreditadas/os de organizaciones no gubernamentales. Un foro de ONG celebrado en Huairou de forma paralela atrajo a cerca de 30.000 participantes.

También conocida como la Convención de Belém do Pará (lugar en Brasil donde se llevó a cabo). En este instrumento se define oficialmente la “violencia contra las mujeres”, las manifestaciones que tiene (a nivel físico, sexual y psicológico), los lugares y formas donde se produce, y denuncia que el “Estado o sus agentes” pueden llegar a cometer o tolerar este tipo de violencia.

PLATAFORMA DE ACCIÓN





Mujer y Medio Ambiente





Diagnóstico





Objetivo estratégico K.1.





Involucrar activamente a las mujeres en la toma de decisiones ambientales a todos los niveles.





Acciones por tomar.





• Por los gobiernos, en todos los niveles, incluidas las autoridades municipales, según corresponda:





Objetivo estratégico K.2.





Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas para el desarrollo sostenible.





Acciones por tomar.





• Por gobiernos-





• Por organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones del sector privado:





Objetivo estratégico K.3.





Fortalecer o establecer mecanismos a nivel nacional, regional e internacional para evaluar el impacto de las políticas ambientales y de desarrollo sobre las mujeres.





Acciones por tomar.





• Por gobiernos, organizaciones regionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales, según proceda:





Seguimiento mujer y medio ambiente (En construcción)





Mujeres y Medio Ambiente





Los seres humanos están en el centro de la preocupación por el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza. Las mujeres tienen un papel esencial que desempeñar en el desarrollo de patrones de consumo y producción sostenibles y ecológicamente racionales y enfoques para la gestión de los recursos naturales.





La conciencia sobre el agotamiento de los recursos, la degradación de los sistemas naturales y los peligros de las sustancias contaminantes ha aumentado notablemente en la última década.





Estas condiciones cada vez peores están destruyendo ecosistemas frágiles y desplazando a las comunidades, especialmente a las mujeres, de las actividades productivas y son una amenaza creciente para un medio ambiente seguro y saludable.





La pobreza y la degradación ambiental están estrechamente interrelacionadas. Si bien la pobreza genera ciertos tipos de estrés ambiental, la principal causa del continuo deterioro del medio ambiente mundial es el patrón insostenible de consumo y producción, particularmente en los países industrializados, que es un motivo de grave preocupación, que agrava la pobreza y los desequilibrios.





El aumento del nivel del mar como resultado del calentamiento global genera una amenaza grave e inmediata para las personas que viven en los países insulares y las zonas costeras.





El uso de sustancias que agotan la capa de ozono, como productos con clorofluorocarbonos, halones y bromuros de metilo (a partir de los cuales se fabrican los plásticos y las espumas), está afectando gravemente a la atmósfera, lo que permite que niveles excesivos de rayos ultravioleta nocivos lleguen a la superficie de la Tierra. Esto tiene efectos graves en la salud de las personas, como tasas más altas de cáncer de piel, daños en los ojos y sistemas inmunológicos debilitados. También tiene efectos graves en el medio ambiente, incluido el daño a los cultivos y la vida marina.





Todos los Estados y todos los pueblos cooperarán en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable para el desarrollo sostenible, a fin de disminuir las disparidades en los niveles de vida y satisfacer mejor las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. Los huracanes, tifones y otros desastres naturales y, además, la destrucción de recursos, la violencia, los desplazamientos y otros efectos asociados con la guerra, los conflictos armados y de otro tipo, el uso y ensayo de armas nucleares y la ocupación extranjera también pueden contribuir a la degradación ambiental.





El deterioro de los recursos naturales desplaza a las comunidades, especialmente a las mujeres, de las actividades generadoras de ingresos, al tiempo que aumenta en gran medida el trabajo no remunerado. Tanto en las zonas urbanas como en las rurales, la degradación ambiental genera efectos negativos en la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población en general, especialmente de las niñas y mujeres de todas las edades.





Debe prestarse especial atención y reconocimiento al papel y la situación especial de las mujeres que viven en zonas rurales y las que trabajan en el sector agrícola, donde el acceso a la capacitación, la tierra, los recursos naturales y productivos, el crédito, los programas de desarrollo y las estructuras cooperativas pueden ayudarlas a aumentar su participación en el desarrollo sostenible.





Los riesgos ambientales en el hogar y el lugar de trabajo pueden tener un impacto desproporcionado en la salud de las mujeres debido a las diferentes susceptibilidades de las mujeres a los efectos tóxicos de varios productos químicos. Estos riesgos para la salud de las mujeres son particularmente altos en áreas urbanas, así como en áreas de bajos ingresos donde hay una alta concentración de instalaciones industriales contaminantes.





A través de su manejo y uso de los recursos naturales, las mujeres brindan sustento a sus familias y comunidades. Como consumidoras y productoras, cuidadoras de sus familias y educadoras, las mujeres juegan un papel importante en la promoción del desarrollo sostenible a través de su preocupación por la calidad y sostenibilidad de la vida de las generaciones presentes y futuras.





Los gobiernos han expresado su compromiso con la creación de un nuevo paradigma de desarrollo que integre la sostenibilidad ambiental con la igualdad de género y la justicia dentro y entre generaciones, tal como figura en el capítulo 24 de la Agenda 21. [19]





Las mujeres siguen estando ausentes en gran medida en todos los niveles de formulación de políticas y toma de decisiones en la gestión, conservación, protección y rehabilitación de los recursos naturales y el medio ambiente, y su experiencia y habilidades en la defensa y el monitoreo de la gestión adecuada de los recursos naturales quedan marginadas con demasiada frecuencia en los órganos de formulación de políticas y toma de decisiones,





así como en las instituciones educativas y los organismos relacionados con el medio ambiente a nivel de gestión.





Las mujeres rara vez reciben capacitación como administradoras profesionales de recursos naturales con capacidad para formular políticas, como planificadoras del uso de la tierra, agricultoras, silvicultoras, científicas marinas y abogadas ambientales. Incluso en los casos en que las mujeres están capacitadas como administradoras profesionales de recursos naturales, a menudo están subrepresentadas en las instituciones formales con capacidad para formular políticas a nivel nacional, regional e internacional. A menudo, las mujeres no participan en igualdad de condiciones en la gestión de las instituciones financieras y corporativas cuya toma de decisiones afecta de manera más significativa la calidad ambiental. Además, existen debilidades institucionales en la coordinación entre las organizaciones no gubernamentales de mujeres y las instituciones nacionales que se ocupan de cuestiones ambientales, a pesar del rápido crecimiento reciente y la visibilidad de las organizaciones no gubernamentales de mujeres que trabajan en estos temas en todos los niveles.





Las mujeres a menudo han desempeñado roles de liderazgo o tomado la iniciativa en la promoción de una ética ambiental, la reducción del uso de recursos y la reutilización y el reciclaje de recursos para minimizar el desperdicio y el consumo excesivo.





Las mujeres pueden tener un papel particularmente poderoso para influir en las decisiones de consumo sostenible. Además, las contribuciones de las mujeres a la gestión ambiental, incluso a través de campañas populares y juveniles para proteger el medio ambiente, a menudo se han realizado a nivel local, donde la acción descentralizada sobre cuestiones ambientales es más necesaria y decisiva.





Las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, tienen un conocimiento particular de los vínculos ecológicos y la gestión de ecosistemas frágiles.





Las mujeres en muchas comunidades proporcionan la principal fuerza laboral para la producción de subsistencia, incluida la producción de mariscos; por lo tanto, su papel es crucial para la provisión de alimentos y nutrición, la mejora de los sectores informales y de subsistencia y la preservación del medio ambiente. En ciertas regiones, las mujeres son generalmente los miembros más estables de la comunidad, ya que los hombres a menudo buscan trabajo en lugares distantes, dejando que las mujeres protejan el entorno natural y aseguren una asignación de recursos adecuada y sostenible dentro del hogar y la comunidad. Las acciones estratégicas necesarias para una adecuada gestión ambiental requieren un enfoque holístico, multidisciplinario e intersectorial.





La participación y el liderazgo de las mujeres son esenciales en todos los aspectos de ese enfoque. Las recientes conferencias mundiales de las Naciones Unidas sobre el desarrollo, así como las conferencias preparatorias regionales para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, han reconocido que las políticas de desarrollo sostenible que no involucran a mujeres y hombres por igual no tendrán éxito a largo plazo.