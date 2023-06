La Corte Suprema está destruyendo el federalismo y pone en real peligro nuestra Democracia

Los partidos políticos que buscan refugio en la Corte, lo que tienen que entender, es que, quienes votan son los electores que figuran en el padrón y este ya es un tema netamente político, de ofertas electorales y de vocación de poder, “los que no la tienen, seguramente nunca podrán llegar al mismo y lo único que buscan siempre es victimizarse y originar una gran Inseguridad Jurídica, cuyas consecuencias, deberán enfrentar oportunamente, pues nada es gratis, ni en la Justicia, y menos aún en la Política, donde el Pueblo los va a juzgar en las urnas y durante toda su vida pública en nuestra provincia, como ya los ha juzgado en otras ocasiones por sus inestables y oportunistas decisiones que eligieron, alejadas de las problemáticas que agobian y contra las que deben luchar las ciudadanas/os de nuestra provincia”-

El Observatorio de Derechos Electorales y Políticos (ODEPOE) afirmó que, Carlos F. Rosenkratz, con sus interpretaciones al Art. 5 y otros de la Constitución Nacional, viene ignorando groseramente las Constituciones Provinciales, además de las Competencias de los STJ de las Provincias y “en el caso de San Juan es tan contradictorio su voto que, afirmó que no corresponde a la CSJN sustituir a las Autoridades Provinciales en la determinación y alcance de sus normas de derecho público para el examen de validez constitucional”, pero, “a renglón seguido, no solamente la sustituye, sino que, increíblemente o intencionalmente, no solo la reemplaza, sino que sostiene que el Tribunal Electoral Provincial, no se apartó de norma alguna para oficializar candidatos y no obstante, igual vota, proscribiendo a un ciudadano para competir por la gobernación de una provincia”. Es por esto que, el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, “señaló que este fallo debe alertar a los ingenuos, a los hombres de derechos y a los que no lo son, pues nadie puede permanecer indiferente a un avasallamiento, menos aún, quienes se autodenominan demócratas, pues, todo demócrata conoce que el sistema tiene previstas las vías legales suficientes y pretender sortear las mismas, no es otra cosa que aceptar que una Mini Corte de 3 miembros, cuya inamovilidad está garantizada, -pueda suplir de cualquier manera y en cualquier momento la voluntad popular y ello, nada tiene que ver con la Democracia-. Afirman ligeramente que, en Formosa, no hay república, ni división de poderes y estas palabras son propias de quienes quieren llegar al poder, “de la mano de la CSJN y para ello, utilizan presentaciones inidóneas con la esperanza de obtener algún redito”. En este sentido, Gialluca afirmó que, el sistema republicano está asegurado en Formosa, toda vez que, la posibilidad de reelección no viola el mismo y las elecciones cada 2 o 4 años, es lo que garantiza en lo político, los principios republicanos, además de la división de poderes y la libertad de presentarse como candidatos a cualquier persona. En consecuencia, los partidos políticos que buscan refugio en la Corte, lo que tienen que entender, es que quienes votan son los electores que figuran en el padrón que realiza la Cámara Nacional Electoral y esto ya es un tema netamente político, de ofertas electorales y de vocación de poder, “los que no la tienen, seguramente nunca podrán llegar al mismo y lo único que buscan siempre es victimizarse y originar una gran inseguridad jurídica, cuyas secuelas, deberán enfrentar oportunamente, pues nada es gratis, ni en la Justicia, y menos aún en la Política, donde el Pueblo los va a juzgar en las próximas elecciones y durante toda su vida pública en nuestra provincia, como ya los ha juzgado en otras ocasiones por sus erráticas y oportunistas decisiones que eligieron, alejadas de las problemáticas que agobian y con las que deben luchar las ciudadanas/os de nuestra provincia”.