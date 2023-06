Jofré: “La transformación social va de la mano del protagonismo de los jóvenes”

El lunes por la tarde, en la sede de Valores Ciudadanos, el intendente Jorge Jofré se reunió con jóvenes de diferentes barrios y conversó sobre la importancia de la política como herramienta transformadora e intercambiaron ideas y visiones sobre la ciudad que desean para el futuro.

Durante la reunión y al tomar la palabra, el jefe comunal les manifestó: “Estoy muy orgulloso de que se interesen en venir a compartir este espacio donde podemos intercambiar ideas para crecer juntos en comunidad. La verdadera transformación social va de la mano del protagonismo de los jóvenes, quienes con valentía nos muestran día a día el camino en la superación de conflictos o diferencias”.

“Es un placer para mí reunirme con este gran grupo de jóvenes, aquí en la sede de Valores Ciudadanos, que llegan desde diferentes barrios y que representan a diferentes edades, eso también es importante. Escucharlos, responder sus preguntas y conversar sobre sus intereses siempre enriquece a la gestión”, añadió el intendente.

“Siempre me interesa compartir con los jóvenes, porque aportan cosas muy positivas con una mirada que nos engrandece. Cuando inicié esta gestión municipal me rodeé de funcionarios jóvenes que llegaron con ganas de transformar la ciudad y lo estamos haciendo y Formosa ya no es la misma de cuando llegamos en el 2015”.

Para finalizar, Jofré les dijo que “su contagioso espíritu revolucionario es una semilla que tiene una fuerza incomparable, y avanza con nuestro apoyo y compromiso para un mejor futuro que nos incluya a todos y todas”.